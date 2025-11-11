مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما

أوزبكستان

- -
15:30

بنما

كأس العالم تحت 17 عاما

تشيلي

- -
14:30

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما

السعودية

- -
17:45

مالي

جميع المباريات

إعلان

8 صور لمحمد مجدي قفشة احتفالًا بكأس السوبر المصري

كتب : مصراوي

02:24 ص 11/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    37f9783c-4e0c-46cf-86b9-0b12dcc01ffe_11zon_11zon
  • عرض 8 صورة
    ae2dba16-4649-48eb-ae05-8860353cbf32_11zon_11zon
  • عرض 8 صورة
    99478705-0814-4390-a2b2-7c4c3f2d6da4_11zon_11zon
  • عرض 8 صورة
    35272aed-9d5f-4440-8cf2-6ee886c7ef3b_11zon_11zon
  • عرض 8 صورة
    bd731495-485a-4449-8f56-82ce1340f875_11zon_11zon
  • عرض 8 صورة
    b68d15a6-71ac-4d7b-b917-9ecc6713c7b7_11zon_11zon
  • عرض 8 صورة
    1d9b7e77-7b42-4bff-b6b0-6fa9ff8b4637_11zon_11zon

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد عبد السلام:

نشر محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له أثناء احتفاله بكأس السوبر المصري.

وظهر قفشة في الصور حاملًا كأس السوبر المصري، محتفلًا مع أصدقائه وزملائه في الفريق، من بينهم بن رمضان، ومحمد شريف، وزيزو.

ورغم عدم مشاركة محمد مجدي قفشة في مباراة نهائي السوبر لأسباب فنية، فإنه حرص على التواجد في الاحتفالات بتتويج الفريق باللقب.

وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت أمس الأحد ضمن نهائي كأس السوبر المصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والزمالك كأس السوبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالفيديو والصور- نقل جثمان المطرب إسماعيل الليثي من المنيا إلى القاهرة استعدادًا لتشييعه
بالبدلة والفستان.. عروسان يشاركان في انتخابات النواب بالبحيرة (فيديو وصور)
الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)