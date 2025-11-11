8 صور لمحمد مجدي قفشة احتفالًا بكأس السوبر المصري

كتب - محمد عبد السلام:

نشر محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له أثناء احتفاله بكأس السوبر المصري.

وظهر قفشة في الصور حاملًا كأس السوبر المصري، محتفلًا مع أصدقائه وزملائه في الفريق، من بينهم بن رمضان، ومحمد شريف، وزيزو.

ورغم عدم مشاركة محمد مجدي قفشة في مباراة نهائي السوبر لأسباب فنية، فإنه حرص على التواجد في الاحتفالات بتتويج الفريق باللقب.

وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت أمس الأحد ضمن نهائي كأس السوبر المصري.