شارك النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم باريس سان جيرمان، والمتوج مؤخراً بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، في الاحتفالات العالمية بافتتاح المتحف المصري الكبير.

ونشر ديمبيلي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة له مرتدياً الزي الفرعوني التقليدي، مع إيموجي ملك وتابوت.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان مواجهة قوية حالياً أمام نظيره نيس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الفرنسي