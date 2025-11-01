مباريات الأمس
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

44 43
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

2 1
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

2 2
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 0
22:00

أستون فيلا

ديمبيلي بالزي الفرعوني بمناسبة احتفال مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير

كتب- نهى خورشيد:

10:14 م 01/11/2025

ديمبلي (6) (1)

شارك النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم باريس سان جيرمان، والمتوج مؤخراً بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، في الاحتفالات العالمية بافتتاح المتحف المصري الكبير.

ونشر ديمبيلي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة له مرتدياً الزي الفرعوني التقليدي، مع إيموجي ملك وتابوت.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان مواجهة قوية حالياً أمام نظيره نيس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الفرنسي

WhatsApp Image 2025-11-01 at 6.01.22 PMWhatsApp Image 2025-11-01 at 6.01.22 PM

