يعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي الحالي، أول لاعب كرة قدم في التاريخ تتجاوز ثروته مليار جنيه إسترليني، وذلك ما أشارت إليه وكالة بلومبرج المتخصصة في المعلومات المالية.

وتفوق رونالدو بعقده الأخير مع النصر السعودي والذي يبلغ قيمته 298 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 12.5 مليون جنيه شهرياً، ما يتقاضاه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في عام كامل مع إنتر ميامي الأمريكي.

ويعرض "مصراوي" في التقرير قصة كريستيانو رونالدو من طلب بقايا الطعام إلى ثروة بالمليارات:

نشأ رونالدو في منزل صغير مزدحم بجزيرة ماديرا، وخلال فترة طفولته أي بالتحديد في عمر الـ12 عاماً يطلب بقايا الطعام من مطعم ماكدونالدز القريب من الحي.

وفي بداية مشواره مع مانشستر يونايتد عام 2003 مقابل 12 مليون جنيه، واشتهر بانضباطه الكبير في التدريبات حتى في المطر، وقال مدربه الأسطوري السير أليكس فيرجسون: "ضحّى بنفسه ليكون الأفضل".

ثم انتقل إلى ريال مدريد عام 2009 في صفقة قياسية وقتها بلغت 80 مليون جنيه إسترليني، إذ أكد مدربه جوزيه مورينيو أنه "كان أول من يصل للتدريبات وآخر من يغادر".

اليوم يعيش رونالدو مع خطيبته جورجينا رودريجيز في الرياض، رغم أن القوانين السعودية لا تسمح رسمياً بإقامة غير المتزوجين معاً، ومنحت إدارة العالمي امتيازات استثنائية، منها طاهيان خاصان، وثلاثة سائقين، وأربعة حراس شخصيين، وثلاثة بستانيين، وطائرة خاصة.

كما يملك الثنائي عدة منازل، منها جناح ملكي في فندق الفورسيزونز بالعاصمة السعودية، إلى جانب شقق فاخرة في لشبونة ومنزل ضخم في مدريد يضم سبع غرف نوم و"سبا" وغرفة تجميد عضلي.

إلى جانب ذلك، يمتلك رونالدو مجموعة مذهلة من السيارات الفارهة، بينها بوجاتي سنتوديتشي، ورولز رويس فانتوم، وماكلارين سينا، إضافة إلى يخت فاخر بقيمة 5.5 مليون جنيه.

ولم يكتفي رونالدو بذلك إذ أسس علامته التجارية الشهيرة CR7 التي تشمل خطوط للملابس الداخلية والعطور والأحذية، كما استثمر في علامة المياه Ursu وتطبيق Erakulis للعناية بالصحة واللياقة.

ويعتبر الدون صاحب تأثير كبير على العلامات التجارية، على سبيل المثال ما حدث في عام 2021، عندما تسبب في انخفاض قيمة أسهم شركة كوكاكولا بمقدار 3 مليارات جنيه إسترليني بعد أن أبعد زجاجاتها خلال أحد المؤتمرات الصحفية.



