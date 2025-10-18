مباريات الأمس
كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

- -
20:00

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

- -
16:00

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية

ديكيداها

- -
18:00

الزمالك

جميع المباريات

10 صور لظهور شيكابالا مع تامر حسني في إحدى الحفلات

كتب - يوسف محمد:

01:03 ص 18/10/2025
يقضي محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رئيس نادي جي الحالي، أوقاته في الكثير من الاحتفالات والأمور المختلفة.

وظهر نجم الزمالك السابق خلال الفترة الماضية، منذ اعتزاله كرة القدم في العديد من المناسبات المختلفة، كان آخرها ظهوره منذ ساعات قليلة في حفل زفاف أحد أصدقائه.

وخطف محمود شيكابالا الأنظار بشكل كبير، خلال ظهوره في حفل زفاف أحد أصدقائه، وتواجده في الحفل رفقة الفنان تامر حسني، الذي ظهرت عليه علامات السعادة عند رؤية شيكابالا في الحفل.

ويتولى محمود عبد الرازق حاليا، منصب رئيس نادي "جي"، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية المصري "دوري المحترفين".

والجدير بالذكر، أن نجم الكرة المصرية ونادي الزمالك، كان قد أعلن اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، في يوليو الماضي، بعد مسيرة مليئة بالنجاحات.

شيكابالا نادي الزمالك شيكابالا وتامر حسني آخر أخبار نادي الزمالك

