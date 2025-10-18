10 صور لظهور شيكابالا مع تامر حسني في إحدى الحفلات

يقضي محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رئيس نادي جي الحالي، أوقاته في الكثير من الاحتفالات والأمور المختلفة.

وظهر نجم الزمالك السابق خلال الفترة الماضية، منذ اعتزاله كرة القدم في العديد من المناسبات المختلفة، كان آخرها ظهوره منذ ساعات قليلة في حفل زفاف أحد أصدقائه.

وخطف محمود شيكابالا الأنظار بشكل كبير، خلال ظهوره في حفل زفاف أحد أصدقائه، وتواجده في الحفل رفقة الفنان تامر حسني، الذي ظهرت عليه علامات السعادة عند رؤية شيكابالا في الحفل.

ويتولى محمود عبد الرازق حاليا، منصب رئيس نادي "جي"، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية المصري "دوري المحترفين".

والجدير بالذكر، أن نجم الكرة المصرية ونادي الزمالك، كان قد أعلن اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، في يوليو الماضي، بعد مسيرة مليئة بالنجاحات.

أقرأ أيضًا:

طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الإياب بين الزمالك وديكيداها

بالفيديو.. محمد صلاح يفاجئ مشجعا بموقف طريف