تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

- -
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:45

العراق

نجم الزمالك يدعم طارق مصطفى بعد تصريحات أحمد ياسر ضده

كتب - يوسف محمد:

11:58 م 13/10/2025
حرص أحمد ربيع لاعب وسط نادي الزمالك، على دعم طارق مصطفى مدربه السابق في فريق البنك الأهلي، بعد التصريحات الأخيرة التي خرج بها أحمد ياسر لاعب المصري البورسعيدي السابق ضده.

ونشر ربيع عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة طارق مصطفى، ووضع عليها رمز تعبيري قلب.

وكان أحمد ياسر لاعب المصري البورسعيدي والبنك الأهلي السابق، هاجم طارق مصطفى بقوة، مشيرا أنه كان يتقاضى أموالا من لاعبي الفريق، لاشراكهم في المباريات.

ويذكر أن أحمد ربيع، كان قد انتقل إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فريق البنك الأهلي.

والجدير بالذكر، أن طارق مصطفى كان قد أنهى اتفاقه في وقت سابق مع أهلي بني غازي الليبي، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة الماضية.

