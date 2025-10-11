7 صور من احتفال نادي الزمالك بذكرى انتصار أكتوبر

"فيديو لتهنئة العروسين".. 5 صور من ظهور لاعبي الأهلي في أحد الأفراح

أقام نادي الزمالك حفلا وطنيا لاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصار الجيش المصري في حرب السادس من أكتوبر عام 1973.

وحضر عدد كبير من أعضاء نادي الزمالك وأسرهم، الاحتفال الذي تمت إقامته مساء أمس الجمعة الموافق 10 أكتوبر الجاري، وسط حالة من الأجواء الوطنية والحماسية.

وبدأ الحفل، الذي أقامه الفارس الأبيض بعرض موسيقي مميز، قدمته الفرقة الموسيقية النحاسية والتي أدت مجموعة من المقطوعات، وسط تفاعل من الحضور، بجانب بعض الفعاليات الثقافية للاطفال عن حرب أكتوبر، لرفع الوعي لديهم.

واختتمت الاحتفالية، بفقرة غنائية أحيتها المطربة نهى المصري، التي قدمت باقة من الأغاني، وسط أجواء من الفرحة من الأعضاء، الذين أعربوا عن سعادتهم بالاحتفال والتنظيم المميز.

ويأتي هذا الحفل في إطار حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، على مشاركة أعضائه الاحتفالات الوطنية وتعزيز روح الانتماء والاعتزاز بتاريخ الوطن.

أقرأ أيضًا:

"لا يشبهني أحد وتوقعت نجوميتي".. مصراوي يحاور نجم باريس سان جيرمان وإنتر ميلان السابق

قرار عاجل من النادي الأهلي تجاه عماد النحاس