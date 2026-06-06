قبل مواجهة مصر.. ما أبرز نقاط القوة والضعف في منتخب البرازيل؟ (تقرير تحليلي)

بعد استبعاده من كأس العالم.. كامافينجا يخوض تجربة أكاديمية في هارفارد

أكد المغربي ياسين بونو حارس مرمى أسود الأطلس، أن منتخب بلاده يستطيع تكرار الإنجاز الذي حققه في نسخة كأس العالم عام 2022، في النسخة المقبلة من البطولة.

ويستعد المنتخب المغربي للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها يوم 11 من شهر يونيو الجاري.

تصريحات ياسين بونو عن مباراة مشاركة المغرب في المونديال

وقال بونو في تصريحات عبر الموقع الرسمي للفيفا: "من الصعب الحديث عن ما سنحققه بما سنصل النسخة المقبلة من كأس العالم، لكننا نسعى لتكرار ما فعلناه في النسخة الماضية عام 2022".

وأضاف: "لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا، سنترك بصمة قوية قوية في النسخة المقبلة من المونديال، من أجل إسعاد الشعب المغربي، خاصة مع وجود لاعبين يتمتعون بجودة عالية".

واختتم بونو تصريحاته: "النسخة الحالية من البطولة، قد تكون الأخيرة بالنسبة لبعض اللاعبين، فيما ستكون الأولى لعدد آخر من اللاعبين".

مجموعة المغرب في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026، رفقة كل من: "البرازيل، هايتي وإسكتلندا".

أقرأ أيضًا:

"منافس مصر".. لوكاكو يتحدث عن مشاركته مع بلجيكا في كأس العالم 2026

"قبل مواجهة البرازيل".. ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر؟