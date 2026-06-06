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"هدفنا تكرار إنجاز 2022".. ياسين بونو يتحدث عن مشاركة المغرب في كأس العالم 2026

كتب : يوسف محمد

10:26 م 06/06/2026 تعديل في 10:30 م
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    ياسين بونو يتوج بأفضل حارس في كأس أمم أفريقيا 2025
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    ياسين بونو
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    ياسين بونو
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    الحارس المغربي بونو
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    ياسين بونو
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    ياسين بونو حارس مرمى الهلال (1)
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    ياسين بونو رجل مباراة الهلال
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    ياسين بونو حارس مرمى الهلال ومنتخب المغرب
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    ياسين بونو

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أكد المغربي ياسين بونو حارس مرمى أسود الأطلس، أن منتخب بلاده يستطيع تكرار الإنجاز الذي حققه في نسخة كأس العالم عام 2022، في النسخة المقبلة من البطولة.

ويستعد المنتخب المغربي للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها يوم 11 من شهر يونيو الجاري.

تصريحات ياسين بونو عن مباراة مشاركة المغرب في المونديال

وقال بونو في تصريحات عبر الموقع الرسمي للفيفا: "من الصعب الحديث عن ما سنحققه بما سنصل النسخة المقبلة من كأس العالم، لكننا نسعى لتكرار ما فعلناه في النسخة الماضية عام 2022".

وأضاف: "لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا، سنترك بصمة قوية قوية في النسخة المقبلة من المونديال، من أجل إسعاد الشعب المغربي، خاصة مع وجود لاعبين يتمتعون بجودة عالية".

واختتم بونو تصريحاته: "النسخة الحالية من البطولة، قد تكون الأخيرة بالنسبة لبعض اللاعبين، فيما ستكون الأولى لعدد آخر من اللاعبين".

مجموعة المغرب في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026، رفقة كل من: "البرازيل، هايتي وإسكتلندا".

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منتخب المغرب كأس العالم 2026 المغرب والبرازيل

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