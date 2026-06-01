أعلن حسين عبداللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاماً، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة المغرب مساء اليوم الاثنين، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الإفريقية.



تفاصيل مواجهة مصر ضد المغرب

ومن المقرر أن تقام مواجهة مصر ضد المغرب على ملعب أكاديمية محمد السادس، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل منتخب الناشئين

ويخوض منتخب مصر للناشئين المباراة بالتشكيل الآتي:



في حراسة المرمى: محمد عبيد.



في خط الدفاع: محمد جمال - عادل علاء - ياسين تامر - محمد السيد.



في خط الوسط: أحمد بشير - عمر عبد الرحيم - أدهم حسيب.



في خط الهجوم: أحمد صفوت - دانيال تامر - أمير أبو العز.

