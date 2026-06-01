أعلن الجهاز الفني لمنتخب إيران بقيادة أمير قالينوي، عن قائمة منتخب بلاده الرسمية لخوض منافسات كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها يوم 11 من يونيو الجاري.

ومن المقرر انطلاق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 من شهر يونيو الجاري، وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل.

قائمة منتخب إيران لكأس العالم 2026

حراسة المرمى: علي رضا بيرانوند، بيام نيازمند وسيد حسيني.

خط الدفاع: إحسان صفي، ميلاد محمدي، علي نعمتي، شجاع زاده، حسين كنعاني، دانيال إسماعيلي، رامين رضائيان وصالح حرداني.

خط الوسط: سامان قدوس، سعيد عزت، محمد قرباني، روزبه جشمي، أمير محمد رزاق نيا، محمد محبي، مهدي ترابي، مهدي قائدي، علي رضا، آريا يوسفي.

خط الهجوم: مهدي طارمي، أمير زاده، علي عليبور، شهريار مغانلو ودنيس درجاهي.

إيران منافس مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بلجيكا ونيوزيلندا.

ويلاقي منتخب مصر نظيره المنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم، يوم 27 يونيو الجاري، في تمام الساعة السادسة صباحا بتوقيت القاهرة.

