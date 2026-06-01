قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المحادثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتواصل بـ"وتيرة متسارعة"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول مضمونها أو مسارها.

ترامب يشكر المتابعين

أضاف ترامب، في تصريحات جديدة نشرها عبر منصة "تروث سوشيال"، اليوم الإثنين، أنه يشكر الاهتمام بهذا الملف، في إشارة إلى المتابعة الإعلامية والسياسية للتطورات الجارية في المحادثات مع إيران.

وفي سياق متصل، أفاد دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة وإيران تحدثتا أكثر مما ينبغي خلال الفترة الماضية، معتبرا أن التزام الصمت قد يكون أمرا "جيدا للغاية" والخيار الأفضل، وقد يستمر لفترة طويلة.

تعليق تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أفادت وكالة "تسنيم"، بأن إيران أعلنت وقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، على خلفية الهجمات الإسرائيلية في لبنان التي اعتبرتها طهران انتهاكا لوقف إطلاق النار.



وفي أول تعليق له، صرح ترامب، لشبكة "إن بي سي نيوز"، إنه لم يتلق أي إخطار مُسبق من إيران بشأن قرارها تعليق المحادثات، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية لم تُبلغ بهذا التطور قبل الإعلان عنه، ومضيفا أنه "من المناسب" أن تعلن إيران تعليق تبادل الرسائل.