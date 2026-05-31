كشف الإعلامي محمد شبانة تفاصيل قرار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، حول ضم أربعة حراس مرمى إلى قائمة الفراعنة المشاركة في كأس العالم 2026.

وأوضح شبانة في تصريحات تلفزيونية أنه استفسر من حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن عن الأسباب التي دفعت الجهاز الفني إلى تخصيص أربعة مقاعد لحراسة المرمى ضمن القائمة النهائية للمنتخب.

أكد المدير الفني أن القرار جاء تحسباً لأي ظروف طارئة قد تواجه المنتخب خلال البطولة خاصة في حال تعرض أحد الحراس للإصابة، وهو ما يضع الفريق في موقف صعب إذا اضطر إلى استكمال المنافسات بعدد محدود من الحراس.

وأشار حسام حسن إلى أن لوائح البطولة لا تسمح باستبدال حارس المرمى في جميع حالات الإصابة، وإنما يشترط أن تكون الإصابة قوية وتمنع اللاعب من استكمال البطولة بالكامل مع تقديم تقارير طبية رسمية تثبت ذلك.

وأضاف المدير الفني أن الجهاز الفني يرى أن القائمة تضم عناصر مميزة في مختلف المراكز وتمتلك بدائل كافية داخل الفريق وهو ما أتاح إمكانية تخصيص مقعد إضافي لحراسة المرمى دون التأثير على بقية الخيارات الفنية.

كما استند الجهاز الفني إلى تجارب سابقة شهدها المنتخب في البطولات الكبرى أبرزها ما حدث خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار عندما تعرض محمد الشناوي للإصابة، قبل أن يشارك محمد أبو جبل ويتعرض هو الآخر للإصابة مما اضطر محمد صبحي لتولي المهمة في ظروف صعبة.

وأكد شبانة أن قرار ضم أربعة حراس مرمى جاء بهدف تأمين أحد أهم المراكز داخل الملعب وتفادي أي أزمات محتملة قد تؤثر على مشوار المنتخب خلال منافسات كأس العالم 2026.