تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو كأس العالم 2026، في ظل التحضيرات الجارية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم للبطولة التي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

فيفا يقر عقوبات مشددة على الانسحاب من المباريات

كشفت شبكة "Tribuna" العالمية أن فيفا أخطر جميع المنتخبات المشاركة بأن أي فريق يقرر مغادرة أرض الملعب أثناء المباراة، سيواجه عقوبات تأديبية صارمة وفقًا للوائح الجديدة.

وبحسب القرار، سيتم اعتبار الفريق المنسحب خاسرًا بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، إلى جانب إشهار البطاقات الحمراء في وجه اللاعبين المتورطين في واقعة الانسحاب، في خطوة تهدف للحفاظ على نزاهة المنافسات ومنع تكرار مثل هذه التصرفات.

يأتي هذا التحرك من فيفا على خلفية الجدل الذي أثير خلال نهائي كأس الأمم الإفريقية بين منتخب السنغال ومنتخب المغرب، والذي انتهى بفوز السنغال بهدف دون رد، وسط أحداث مؤسفة بعد التهديد بالانسحاب.

