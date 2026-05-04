الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

ريال سوسيداد

بسبب أحداث المغرب والسنغال.. فيفا يقر عقوبات صارمة قبل مونديال 2026

كتب : محمد عبد الهادي

06:00 ص 04/05/2026

كأس العالم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو كأس العالم 2026، في ظل التحضيرات الجارية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم للبطولة التي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

فيفا يقر عقوبات مشددة على الانسحاب من المباريات

كشفت شبكة "Tribuna" العالمية أن فيفا أخطر جميع المنتخبات المشاركة بأن أي فريق يقرر مغادرة أرض الملعب أثناء المباراة، سيواجه عقوبات تأديبية صارمة وفقًا للوائح الجديدة.

وبحسب القرار، سيتم اعتبار الفريق المنسحب خاسرًا بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، إلى جانب إشهار البطاقات الحمراء في وجه اللاعبين المتورطين في واقعة الانسحاب، في خطوة تهدف للحفاظ على نزاهة المنافسات ومنع تكرار مثل هذه التصرفات.

يأتي هذا التحرك من فيفا على خلفية الجدل الذي أثير خلال نهائي كأس الأمم الإفريقية بين منتخب السنغال ومنتخب المغرب، والذي انتهى بفوز السنغال بهدف دون رد، وسط أحداث مؤسفة بعد التهديد بالانسحاب.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 4-5: تحذير لـ الحمل.. وقرارات مهمة ونجاح لهؤلاء
محمد منير ناعيًا هاني شاكر: فقدنا صاحب قيمة فنية وأخلاق رفيعة
دراسة: السباحة تتفوق على الجري في تقوية القلب وتحسين وظائفه
مخالفا الإجراءات الدستورية.. كيف يسعى ترامب لـ"تأميم" انتخابات أمريكا؟
بعد القبض عليها من هي الفنانة ياسمينا المصري؟
