أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق جنيفة بمحافظة السويس، أثناء عودتهم من مدينة السويس بعد أداء واجب عزاء، وتم نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ وتحرك إسعافي عاجل

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا من قائدي السيارات يفيد بانقلاب سيارة وسقوطها في منحدر جانبي بالطريق، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص كانوا يستقلون السيارة.

وعلى الفور، وجه مدير إسعاف السويس بدفع 3 سيارات إسعاف من أقرب نقاط ارتكاز على طريق جنيفة لنقل المصابين إلى المستشفى.

إصابات متفاوتة ونقل للمستشفى

وأوضح مصدر طبي مسؤول أن قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي استقبل المصابين الخمسة، وتبين إصابتهم بكسور في الأطراف نتيجة قوة ارتطام السيارة بالأرض بعد سقوطها من الطريق إلى المنطقة المنحدرة.

أسرة واحدة في طريق العودة من عزاء

وأضاف المصدر أن المصابين الخمسة من أسرة واحدة ويقيمون بمنطقة الأمل بالسويس، وكانوا قد توجهوا إلى منطقة جنيفة شمال المحافظة لتقديم واجب العزاء، وأثناء عودتهم وقع الحادث.