جهاز القرى السياحية يعلن الانتهاء من حزمة أعمال التطوير بمنطقة مارينا

كتب : داليا الظنيني

09:30 م 01/06/2026

مارينا بالساحل الشمالي

كشف المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز القرى السياحية عن إنهاء حزمة واسعة من أعمال التطوير الشاملة التي خضعت لها منطقة مارينا بالساحل الشمالي مؤخراً لرفع كفاءة الخدمات المقدمة.

ممشى مارينا الجديد: متنفس ترفيهي متكامل

وقال المهندس أحمد مصطفى، خلال مداخلة هاتفية خص بها برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إن من أبرز المشروعات التي تم الانتهاء منها هو الممشى الترفيهي الذي يربط بين منطقتي مارينا 5 ومارينا 7، لافتاً إلى أن المشروع يدمج بين مسارات المشي الرياضي وممرات الدراجات، مدعوماً بمقاعد ومناطق مخصصة للاستراحة بهدف الارتقاء بالمنظومة الترفيهية في المنتجع.

تحديث البنية التحتية وتوسعة الكباري

وأضاف مصطفى أن منظومة التطوير وضعت الارتقاء بالمرافق الحيوية على رأس أولوياتها، حيث جرى العمل على تحديث المداخل والبوابات الرئيسية، وتوسعة شبكة الكباري الداخلية لضمان مرونة أكبر في حركة تنقل السيارات والرواد، علاوة على صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة وتجميل كافة المسطحات الخضراء بالمنطقة.

توسعات شاطئية مكثفة

وذكر أن خطة العمل شملت زيادة المساحات المتاحة على الشواطئ لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصطافين، حيث تم بالفعل تجهيز وافتتاح 12 شاطئاً بكامل طاقتها خلال فترة العيد.

وأوضح أن المجهودات لا تزال مستمرة بالموقع لتجهيز شواطئ إضافية أخرى سيتوالي افتتاحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة تزامناً مع ذروة الموسم الصيفي.

القرى السياحية مارينا جهاز القرى السياحية

