نجح نادي الزمالك في تقليص عدد القضايا المسجلة ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما أغلقت الإدارة البيضاء قضيتين جديدتين تتعلقان بمستحقات اثنين من أفراد الجهاز للمدرب البرتغالي السابق جوزيه جوميز.



وأكد الحساب الرسمي للفيفا انتهاء القضيتين الخاصتين بكلاً من لويس فيستني كاسترو وجواو إسبينوسا ميجيل مساعدي جوميز، وذلك عقب تحويل إدارة الزمالك مستحقاتهما المالية ومخاطبة الاتحاد الدولي لإثبات تسوية الملف بشكل نهائي.

ونتيجة لذلك انخفض عدد القضايا المرتبطة بإيقاف القيد ضد القلعة البيضاء من 18 إلى 16 قضية، إذ تحرص الإدارة على إنهاء جميع النزاعات القائمةمن أجل الحصول على الرخصة الأفريقية التي تتيح للنادي المشاركة في دوري أبطال أفريقيا دون عوائق.



أبرز قضايا الزمالك بالفيفا



وتضم قائمة القضايا المتبقية عدداً من الأندية والجهات، من بينها نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي بشأن صفقة اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، ونادي شارلروا البلجيكي المرتبطة مستحقاته بانتقال الفلسطيني عدي الدباغ إلى الزمالك.



كما تشمل القائمة مستحقات أندية أخرى، أبرزها نهضة الزمامرة المغربي في صفقة صلاح مصدق، وأولكساندريا الأوكراني الخاصة بانتقال البرازيلي خوان بيزيرا، بالإضافة إلى اتحاد طنجة المغربي في ملف عبد الحميد معالي ونادي أيك السويدي بشأن صفقة عمر فرج.



أرقام جوزيه جوميز مع الفارس الأبيض



وكان جوزيه جوميز تولى تدريب الزمالك في فبراير 2024 قبل أن يرحل بعد نحو عشرة أشهر من توليه المهمة.



وخاض الفريق تحت قيادته 47 مباراة، حقق خلالها 27 انتصاراً مقابل 9 تعادلات و11 هزيمة، كما قاد الفريق للتتويج بلقبي كأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي.

