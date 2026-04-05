موعد مباراة مصر والجزائر اليوم في تصفيات أمم أفريقيا للناشئين

يختتم اليوم الأحد، منتخب مصر للناشئين مبارياته في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، وذلك بمواجهة قوية أمام منتخب الجزائر بالجولة الأخيرة.

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله رسميًا لأمم أفريقيا للناشئين التي ستقام بالمغرب، لتكون مباراة الليلة تحصيل حاصل.

موعد مباراة مصر والجزائر للناشئين

من المقرر أن تقام مباراة مصر والجزائر تحت 17 عامًا، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الثانية عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة مصر والجزائر تحت 17 عامًا عبر قناة أون سبورت.

مشوار منتخب مصر في تصفيات شمال أفريقيا

تمكن منتخب مصر بقيادة المدرب حسين عبداللطيف، من حسم بطاقة التأهل بعد الجولة الثالثة والفوز علي ليبيا 2-1، ومن قبلها الفوز على تونس بهدف نظيف في الجولة الأولى ثم الخسارة من المغرب 2-1، ليحصل الفراعنة على 6 نقاط منحته بطاقة العبور للنهائيات بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم.