حسم مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة الجدل المنتشر خلال الساعات الماضية بشأن توقيع عقوبة إيقاف قيد لفترتين على النادي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الزمالك لم يتلق أي إخطار رسمي من الفيفا يفيد بتوقيع عقوبة إيقاف القيد لفترتين، مشدداً على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.



خبير لوائح يكشف العقوبة التأديبية الجديدة على الزمالك

وكان خبير اللوائح عامر العمايرة صرح قبل قليل لمصراوي عن توقيع عقوبة إيقاف لفترتين على الزمالك وذلك على خلفية أزمة مستحقات صلاح مصدق، لمعرفة التفاصيل من هنا.



الزمالك بطلاً للدوري الموسم الماضي

وتوج الفريق الكروي بنادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي المنقضي 2025-2026، وذلك عقب تصدره جدول ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه نادي بيراميدز.

