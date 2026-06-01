"صدارة إنجليزية".. أكثر 5 أندية امتلاكا للاعبين في كأس العالم 2026

كتب : يوسف محمد

02:23 م 01/06/2026 تعديل في 02:25 م
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها يوم 11 يونيو الجاري في ثلاث دول مختلفة، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى يوم 19 يوليو المقبل.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة، مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ، بدلا من 32 منتخبا.

أكثر الأندية امتلاكا للاعبين في المونديال

ويأتي في مقدمة أكثر الأندية تمثيلا للاعبين في كأس العالم 2026، نادي مان سيتي الإنجليزي برصيد 19 لاعبا ويليه فريق بايرن ميونخ برصيد 18 لاعبا.

وفي المركز الثالث يأتي فريق أرسنال حيث يمتلك 15 لاعبا في البطولة، يليه فريق باريس سان جيرمان متمثلا بـ14 لاعبا في البطولة، متساويا مع برشلونة الإسباني الذي يمتلك 14 لاعبا أيضًا.

وفي المركز الخامس يأتي أتلتيكو مدريد الإسباني، كريستال بالاس الإنجليزي، حيث يمتلك كلا منهما 12 لاعبا في البطولة.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

وفي سياق متصل يشارك منتخب مصر في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة، رفقة كل من: "إيران، نيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية".

بعد بيان حزب النور.. تعرف على إفيهات فيلم "برشامة" التي أثارت الجدل
بعد بيان حزب النور.. تعرف على إفيهات فيلم "برشامة" التي أثارت الجدل
