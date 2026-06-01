رسمياً.. الاتحاد السعودي يعلن إنهاء عقد سيرجيو كونسيساو

كتب : نهي خورشيد

09:26 م 01/06/2026 تعديل في 09:27 م
أعلن نادي الاتحاد السعودي مساء اليوم الاثنين، رسمياً رحيل المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد فترة تولى خلالها المسؤولية الفنية منذ أكتوبر 2025.


بيان رحيل كونسيساو


وأوضح النادي في بيان رسمي أن شركة نادي الاتحاد قررت إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب سيرجيو كونسيساو وجهازه الفني اعتباراً من تاريخ صدور القرار.


وجاء هذا القرار عقب مراجعة وتقييم شامل لمسيرة الفريق خلال الفترة الماضية، وبما يتماشى مع أهداف النادي وطموحاته في المرحلة المقبلة.


ووجهت إدارة العميد الشكر والتقدير للمدرب البرتغالي وجهازه المعاون على ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم مع الفريق، متمنياً لهم التوفيق في مشوارهم المهني القادم.


كما أكد البيان أنه سيتم الإعلان عن الترتيبات الفنية الخاصة بالفريق الأول خلال الفترة المقبلة عبر القنوات الرسمية للنادي.


أرقام كونسيساو مع العميد


وكان كونسيساو تولي قيادة الاتحاد في سبتمبر 2025 خلفاً للفرنسي لوران بلان، وقاد العميد في 41 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالها 21 انتصاراً مقابل 7 تعادلات، و13هزيمة.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي اتحاد جدة أنهى الموسم الماضي من دوري روشن السعودي، وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة.

بعد بيان حزب النور.. تعرف على إفيهات فيلم "برشامة" التي أثارت الجدل
والدة أحدهم أبلغت عنه.. تفاصيل هروب 3 أشخاص من سجن في الكويت
والدة أحدهم أبلغت عنه.. تفاصيل هروب 3 أشخاص من سجن في الكويت
حال مهاجمة بيروت.. إيران تحذر سكان شمال إسرائيل من "رد انتقامي"
حال مهاجمة بيروت.. إيران تحذر سكان شمال إسرائيل من "رد انتقامي"
أبراج بارعة في اغتنام الفرص.. سرعة القرار مفتاح نجاحها

أبراج بارعة في اغتنام الفرص.. سرعة القرار مفتاح نجاحها
في ذكراها.. 20 صورة من مراحل عمرية مختلفة لـ مارلين مونرو
في ذكراها.. 20 صورة من مراحل عمرية مختلفة لـ مارلين مونرو
في ذكراها.. 20 صورة من مراحل عمرية مختلفة لـ مارلين مونرو

