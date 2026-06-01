ذهب للاستحمام فعاد جثة.. غرق طالب في نهر النيل بالمنيا

كتب : جمال محمد

06:54 م 01/06/2026

قوات الإنقاذ النهري - أرشيفية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، اليوم الإثنين، جثة طالب لقي مصرعه غرقًا في نهر النيل أثناء الاستحمام واللهو.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا يفيد بغرق طفل في نهر النيل بالقرب من قرية السريرية، مع محاولة الأهالي انتشاله قبل وصول قوات الإنقاذ.

وانتقل فريق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتبين غرق الطفل "أحمد حمادة" (11 عامًا)، طالب بالصف السادس الابتدائي، حيث جرى انتشال جثمانه من المياه.

بداية البلاغ ومحاولات الإنقاذ

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بغرق طفل أثناء الاستحمام في نهر النيل، وعلى الفور حاول عدد من الأهالي التدخل قبل وصول قوات الإنقاذ النهري.

انتشال الجثمان

دفعت الأجهزة المعنية بفريق من الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتمكنوا من انتشال جثمان الطفل من مياه النيل بعد عمليات بحث وتمشيط للمكان.

نقل الجثة والتحقيقات

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سمالوط، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

