الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
21:00

الاتفـــــاق

الدوري السعودي

الفيحاء

- -
21:00

الهلال

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

زد

واجه مصير الزمالك.. النصر السعودي على بعد خطوة من لقب الدوري

كتب : هند عواد

03:41 م 21/05/2026
    النصر السعودي (2)
    النصر السعودي (5)
    النصر السعودي (6)
    النصر السعودي (4)

خلال الأيام الماضية، واجه النصر السعودي والزمالك نفس المصير، فودع الثنائي بطولتي دوري أبطال آسيا 2 والكونفدرالية الأفريقية، على الترتيب، بالهزيمة في النهائي، لكنهما حافظا على تصدرهما للدوري المحلي.

وحسم الزمالك تتويجه بالدوري المصري، مساء أمس، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، بينما يخوض النصر مباراة مصيرية مساء اليوم.

موعد مباراة النصر وضمك

يستضيف النصر نظيره ضمك، في التاسعة مساء اليوم، على ملعب الأول بارك، في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي بـ83 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال الوصيف.

ومن جانبه، يضرب الهلال موعدا مع الفيحاء، على أمل تعثر النصر وخطف اللقب في الثواني الأخيرة، إذ يحتاج الزعيم للفوز مع هزيمة أو تعادل العالمي.

ويحتاج النصر بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، للفوز على ضمك لحسم لقب الدوري السعودي، الغائب منذ 6 سنوات (عام 2019)

