أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل قليل، أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2026، حيث أصبح بإمكان الطلاب الاستعلام إلكترونيًا عن رقم الجلوس ومقر اللجنة الامتحانية استعدادًا لانطلاق الامتحانات.

وأكدت الوزارة أن الاستعلام يتم من خلال منصة التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد الذي سبق للطالب استخدامه عند تسجيل استمارة التقدم للامتحانات من هنا

خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

-الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

-اختيار "منصة تسجيل التقدم للامتحان".

-الدخول إلى صفحة الشهادات العامة.

-الضغط على أيقونة "الاطلاع على أرقام الجلوس".

-تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني المدرسي الموحد.

-ظهور رقم الجلوس ومقر اللجنة الامتحانية مباشرة.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب سيتمكنون من استلام بطاقات أرقام الجلوس الورقية من المدارس المقيدين بها اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 2 يونيو 2026.