إنفانتينو يوجه رسالة لنادي الزمالك بعد الفوز بالدوري المصري

كتب : محمد عبد السلام

07:56 م 29/05/2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقيه خطابا رسميا من جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتهنئة الزمالك بعد تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز.

ونجح نادي الزمالك بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة، بعد منافسة قوية بين الأهلي وبيراميدز حتى الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري.

تهنئة إنفانتينو للزمالك بالفوز بالدوري

وأعرب إنفانتينو، في خطابه الموجه إلى هاني أبو ريدة، عن تهانيه لنادي الزمالك بمناسبة التتويج باللقب، مشيدًا بالأداء والنتائج التي حققها الفريق طوال الموسم، والتي تُوجت بالفوز بالبطولة.

وأكد رئيس "فيفا" أن هذا الإنجاز جاء نتيجة العمل المتواصل داخل النادي، مقدمًا التهنئة إلى جميع أعضاء الفريق وإدارة النادي والجماهير على هذا التتويج.

كما وجه إنفانتينو الشكر إلى الاتحاد المصري لكرة القدم على دعمه المستمر وجهوده في تطوير كرة القدم المصرية، معربًا عن تطلعه للقاء قريب.

كما تأكد هبوط أربعة أندية من الدوري الممتاز إلى دوري المحترفين (الدرجة الثانية) بنهاية موسم 2025-2026، وهم: الإسماعيلي، كهرباء الإسماعيلية، فاركو، وحرس الحدود.

