شهد محيط مجمع مستشفيات ميت خلف بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، حالة من الاستنفار عقب اندلاع حريق بالقرب من مستشفى حميات ميت خلف، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

بلاغ أمني وتحرك فوري

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بنشوب حريق بمحيط مستشفى حميات ميت خلف. وعلى الفور، جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحريق.

السيطرة على الحريق ومنع امتداده

وانتقلت قوات الحماية المدنية، مدعومة بقوة أمنية من مركز شرطة شبين الكوم، إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومحاصرتها قبل امتدادها إلى المنشآت والمناطق المجاورة.

استمرار أعمال التبريد

وتواصل فرق الإطفاء تنفيذ أعمال التبريد بمحيط الحريق للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران، فيما لم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية جراء الحادث حتى الآن.

تحقيقات لكشف ملابسات الواقعة

وحررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، بينما باشرت النيابة المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.