إعلان

"مريم" تطلب خلع زوجها: "نزلت أدور على شغل رجعت لقيته بيخوني"

كتب : فاطمة عادل

06:55 م 01/06/2026

محكمة الأسرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقامت "مريم"، 27 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس ضد زوجها بعد شهرين فقط من الزواج، مبررة طلبها بقولها: "نزلت أدور على شغل.. رجعت لقيته بيخوني".

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت بعد فترة خطوبة استمرت نحو عام، مؤكدة أن زوجها كان يبدو هادئ الطباع ومحبًا للحياة الأسرية، الأمر الذي دفعها إلى الموافقة على الزواج دون تردد، لكنها اكتشفت بعد فترة قصيرة أن الواقع يختلف كثيرًا عن الصورة التي رسمتها في ذهنها.

تفاصيل دعوى الخلع

وأضافت "مريم" أمام المحكمة أن الظروف المعيشية الصعبة دفعتها إلى التفكير في البحث عن فرصة عمل تساعد بها زوجها وتساند الأسرة في بداية حياتهما، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع أن يتحول هذا القرار إلى نقطة فاصلة في علاقتها الزوجية.

وأوضحت أن زوجها لم يكن يمانع في البداية فكرة عملها، لكنها لاحظت مع مرور الوقت انشغاله المستمر بهاتفه وتغير طريقة تعامله معها، إلى جانب خروجه المتكرر لساعات طويلة دون إبداء أسباب واضحة، وهو ما أثار لديها حالة من القلق والشك.

وتابعت الزوجة في دعواها أنها خرجت للبحث عن وظيفة بعد تلقيها معلومات عن فرصة عمل مناسبة، مؤكدة أنها تركت منزل الزوجية والأمور تبدو طبيعية، لكنها فوجئت عند عودتها بـ"الصدمة الأكبر في حياتها"، على حد وصفها، قائلة: "جوزي بيخوني بعد شهرين زواج فقط".

بداية الخلافات الزوجية

وأضافت: "نزلت أدور على شغل ورجعت لقيته بيخوني.. حسيت إن كل حاجة انهارت مرة واحدة، ومكنتش متخيلة إن ده يحصل بعد شهرين بس من الجواز، ومكنتش حاسة إنه هيعمل معايا كده في يوم من الأيام".

وأشارت "مريم" إلى أنها واجهت زوجها بما رأته، إلا أنه حاول التهرب من الحديث والتقليل من الواقعة، ما أدى إلى اندلاع مشادة كلامية بينهما انتهت بتركها منزل الزوجية.

وأكدت الزوجة أن ما حدث تسبب لها في أزمة نفسية شديدة، خاصة أنها كانت تسعى للحفاظ على حياتها الزوجية ودعم زوجها في بداية المشوار، لكنها فوجئت بخيانة هزت ثقتها فيه وفي استمرار العلاقة.

واستكملت الزوجة حديثها بأنها استعانت بعدد من أفراد الأسرتين للتدخل ومحاولة احتواء الخلاف، إلا أن جميع محاولات الصلح باءت بالفشل، بعدما أصرت على موقفها ورفضت العودة إليه.

واختتمت "مريم" قائلة: "اللي شوفته كسرني ومبقاش عندي استعداد أكمل"، لذلك لجأت إلى محكمة الأسرة ورفعت دعوى خلع حملت رقم 813 لسنة 2025، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

اقرأ أيضا:

محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك

"لعبة الموت".. كيف تحولت حجرة الأمومة إلى غرفة إعدام طفلين في العمرانية؟

"أبوس رجلك تستر عليا".. حكاية صاحب فرن قبّل قدم جاره ثم أحرقه في العياط

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دعوى خلع محكمة الأسرة الخيانة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أسرار النباتات المفترسة حول العالم.. صور تكشف غرائب وعجائب
علاقات

أسرار النباتات المفترسة حول العالم.. صور تكشف غرائب وعجائب
"معلومات المناخ" يحدد 10 احتياطات مهمة للمزارعين خلال فصل الصيف 2026 -
أخبار مصر

"معلومات المناخ" يحدد 10 احتياطات مهمة للمزارعين خلال فصل الصيف 2026 -
استعلم الآن.. رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
مدارس

استعلم الآن.. رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مذيعة تتضرر من زوجها بالجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مذيعة تتضرر من زوجها بالجيزة
تدريبات بدنية وفنية.. تفاصيل مران منتخب مصر الأول في أمريكا استعدادا لكأس
رياضة محلية

تدريبات بدنية وفنية.. تفاصيل مران منتخب مصر الأول في أمريكا استعدادا لكأس

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

أجواء حارة وسحب متفرقة.. بيان مهم من "الأرصاد" بشأن طقس الساعات المقبلة
بعد سداد المستحقات.. الزمالك يخفض قضايا إيقاف القيد إلى 16
استعلم الآن.. رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026