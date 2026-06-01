إعلان

ضبط 10 أطنان دقيق مهرب وأسمدة زراعية محظورة في الفيوم (صور)

كتب : حسين فتحي

07:06 م 01/06/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ضبط أطنان من الدقيق المهرب وأسمدة محظورة بالفيوم (2)
  • عرض 5 صورة
    ضبط أطنان من الدقيق المهرب وأسمدة محظورة بالفيوم (3)
  • عرض 5 صورة
    ضبط أطنان من الدقيق المهرب وأسمدة محظورة بالفيوم
  • عرض 5 صورة
    وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم في توجيه ضربات رقابية قوية لمحاولات تهريب السلع الاستراتيجية والمواد الزراعية المدعومة، وذلك في إطار خطة المديرية لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط حركة تداول السلع.

ضبط سيارة محملة بالدقيق بدون فواتير

وأوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أنه تم ضبط سيارة نقل أثناء مرورها بكمين الروس بنطاق مركز الفيوم، كانت قادمة من منطقة باسوس ومتجهة إلى محافظة المنيا، محملة بـ200 شكارة دقيق منخول بدون فواتير دالة على مصدرها.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسحب العينات، وتسليم المتهم للجهات المختصة.

ضبط أسمدة زراعية مهربة ومجهولة المصدر

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات أسفرت أيضًا عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بأسمدة زراعية مخالفة، حيث تبين وجود طن ونصف من الأسمدة الحرة بدون فواتير، بالإضافة إلى نصف طن من أسمدة وزارة الزراعة المحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية.

كما تم ضبط 171 جركنًا وعبوة لمخصبات زراعية مجهولة المصدر ولا تحمل أي بيانات توضيحية.

محاضر متعددة وتحرير مخالفات

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم تحرير محضر ثالث ضد سيارة أخرى محملة بأسمدة ومخصبات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومجهولة المصدر، بإجمالي 54 جركنًا بأحجام مختلفة.

إحالة المتهمين للنيابة

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تسليم جميع المتهمين في الوقائع المختلفة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تموين الفيوم دقيق مهرب أسمدة زراعية حملات رقابية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد جهود مضنية.. إخماد حريق بجوار مجمع مستشفيات ميت خلف بالمنوفية
أخبار المحافظات

بعد جهود مضنية.. إخماد حريق بجوار مجمع مستشفيات ميت خلف بالمنوفية
إيران تحذّر سكان شمال إسرائيل من الإخلاء حال استهداف ضاحية بيروت
شئون عربية و دولية

إيران تحذّر سكان شمال إسرائيل من الإخلاء حال استهداف ضاحية بيروت
حدث في 8 ساعات| قرار حكومي بشأن ضحايا حادث اغتيال السادات.. والأرصاد تحذر
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| قرار حكومي بشأن ضحايا حادث اغتيال السادات.. والأرصاد تحذر
"معلومات المناخ" يحدد 10 احتياطات مهمة للمزارعين خلال فصل الصيف 2026 -
أخبار مصر

"معلومات المناخ" يحدد 10 احتياطات مهمة للمزارعين خلال فصل الصيف 2026 -
البنك الدولي: الشركات في مصر تنتظر 3 أشهر للحصول على الكهرباء و9 أيام فقط
اقتصاد

البنك الدولي: الشركات في مصر تنتظر 3 أشهر للحصول على الكهرباء و9 أيام فقط

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

أجواء حارة وسحب متفرقة.. بيان مهم من "الأرصاد" بشأن طقس الساعات المقبلة
بعد سداد المستحقات.. الزمالك يخفض قضايا إيقاف القيد إلى 16
استعلم الآن.. رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026