نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم في توجيه ضربات رقابية قوية لمحاولات تهريب السلع الاستراتيجية والمواد الزراعية المدعومة، وذلك في إطار خطة المديرية لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط حركة تداول السلع.

ضبط سيارة محملة بالدقيق بدون فواتير

وأوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أنه تم ضبط سيارة نقل أثناء مرورها بكمين الروس بنطاق مركز الفيوم، كانت قادمة من منطقة باسوس ومتجهة إلى محافظة المنيا، محملة بـ200 شكارة دقيق منخول بدون فواتير دالة على مصدرها.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسحب العينات، وتسليم المتهم للجهات المختصة.

ضبط أسمدة زراعية مهربة ومجهولة المصدر

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات أسفرت أيضًا عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بأسمدة زراعية مخالفة، حيث تبين وجود طن ونصف من الأسمدة الحرة بدون فواتير، بالإضافة إلى نصف طن من أسمدة وزارة الزراعة المحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية.

كما تم ضبط 171 جركنًا وعبوة لمخصبات زراعية مجهولة المصدر ولا تحمل أي بيانات توضيحية.

محاضر متعددة وتحرير مخالفات

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم تحرير محضر ثالث ضد سيارة أخرى محملة بأسمدة ومخصبات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومجهولة المصدر، بإجمالي 54 جركنًا بأحجام مختلفة.

إحالة المتهمين للنيابة

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تسليم جميع المتهمين في الوقائع المختلفة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.