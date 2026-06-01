مباريات ودية - منتخبات

النمسا

- -
21:45

تونس

مباريات ودية - منتخبات

النرويج

- -
20:00

السويد

مباريات ودية - منتخبات

تركيا

- -
19:30

مقدونيا

قبل مواجهة مصر.. منتخب البرازيل يحقق فوزا كبيرا على بنما وديا

كتب : يوسف محمد

10:49 ص 01/06/2026 تعديل في 10:53 ص
    لاعبي منتخب البرازيل (1)
    لاعبي منتخب البرازيلي
    فيليبي كوتينيو خلال حصة تدريبية مع المنتخب البرازيلي لكرة القدم، في 26 آذار/مارس 2017.

تمكن منتخب البرازيل من تحقيق فوزا كبيرا وديا على حساب منتخب بنما، بنتيجة 6-2 في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026.

وجاء فوز المنتخب البرازيلي قبل أيام قليلة، من المباراة الودية المرتقبة التي سيخوضها أمام منتخب مصر، يوم 6 يونيو المقبل في التجربة الأخيرة للمنتخبين قبل كأس العالم 2026.

موعد المباراة الودية بين مصر والبرازيل

ويلاقي منتخب مصر نظيره البرازيلي وديا، يوم 6 يونيو المقبل، في آخر التجارب الودية للفراعنة قبل المشاركة في المونديال.

ومن المقرر إقامة مباراة المنتخب المصري أمام نظيره البرازيلي، يوم 6 يونيو في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة

بطولة كأس العالم 2026

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم 2026، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل حتى يوم 19 من شهر يوليو من العام ذاته.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "نيوزيلندا، إيران وبلجيكا.

موعد أول مباراة لمصر في كأس العالم 2026

ويستهل المنتخب الوطني مبارياته في البطولة بمواجهة نظيره البلجيكي، يوم 15 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

البرازيل كأس العالم 2026 منتخب مصر

