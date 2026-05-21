كيف تفاعلت أندية أوروبا بتتويج الزمالك بالدوري؟

تصدر نادي الزمالك حديث الوسط الرياضي العربي والعالمي في الساعات الماضية، بعد تتويجه بلقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه.

مع فوز الزمالك بالدوري، تفاعلت الأندية العالمية بهذا التتويج، بعدما نشر أكثر من حساب نادٍ عالمي الهتاف الشهير لجماهير القلعة البيضاء "سمعنا ياعم الحدوتة".

وكان من أبرز الأندية التي نشرت هتاف الزمالك، باريس سان جيرمان الفرنسي، روما الإيطالي، إِشبيلية الإسباني.

وتمكن الزمالك من تحقيق لقب الدوري بعد انفراده بجدول الترتيب وتصدر المنافسة، ليخطف اللقب في الجولة الأخيرة من منافسيه بيراميدز والأهلي.

