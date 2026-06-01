الصور الأولى من موقع حريق خلف مجمع مستشفيات ميت خلف بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

06:41 م 01/06/2026 تعديل في 06:42 م
    الحريق بدأ في مركز الصيانة الاقليمي
    صحة المنوفية تؤكد سلامة المرضى
    أعمال تبريد الحريق

شهدت منطقة ميت خلف بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية حالة من الاستنفار، عقب اندلاع حريق داخل مركز الصيانة الإقليمي الواقع خلف مجمع مستشفيات ميت خلف، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه ومنع امتداده إلى المباني والمنشآت المجاورة.

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية بلاغًا يفيد بنشوب حريق في المنطقة الخلفية لمجمع مستشفيات ميت خلف، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، بالتزامن مع انتقال قوة أمنية لمتابعة الموقف ميدانيًا.

السيطرة على النيران

تمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران والسيطرة عليها في وقت قصير، فيما تواصل فرق الإطفاء أعمال التبريد داخل موقع الحريق للتأكد من عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى.

لا إصابات أو خسائر بشرية

لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما لم تتأثر المنشآت الطبية أو المرضى داخل مجمع المستشفيات، وفق ما أكدته الجهات المعنية.

الصحة: المرضى والخدمات الطبية بخير

أكد مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الحريق اندلع داخل مركز الصيانة الإقليمي خلف مجمع المستشفيات، مشيرًا إلى أن جميع المرضى بخير وأن الخدمات الطبية استمرت بشكل طبيعي دون أي تأثير.

وأضاف المصدر أن الحريق لم يؤثر على الأقسام الطبية أو الأجهزة العلاجية، ولم يعرقل سير العمل داخل المجمع الطبي.

الأمن يواصل فحص أسباب الحريق

تواصل الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتحديد ملابساته، إلى جانب حصر التلفيات الناتجة عنه تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أول صور من موقع الحادث

أظهرت الصور الأولى من موقع الحريق اندلاعه في المنطقة الخلفية لمجمع المستشفيات، وسط انتشار سيارات الإطفاء والحماية المدنية، التي تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة، قبل الانتهاء من أعمال الإطفاء وبدء مرحلة التبريد.

بعد جهود مضنية.. إخماد حريق بجوار مجمع مستشفيات ميت خلف بالمنوفية
