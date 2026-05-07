مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

- -
21:00

النصر

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي والقناة الناقلة

كتب : محمد الميموني

11:52 ص 07/05/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    النصر
  • عرض 6 صورة
    النصر
  • عرض 6 صورة
    النصر
  • عرض 6 صورة
    النصر
  • عرض 6 صورة
    النصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي فريق النصر نظيره الشباب اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة ال33 من الدوري السعودي لموسم 2025/26.

وينفرد النصر بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 79 نقطة متفوقاً على فريق الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 77 نقطة.

موعد مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

وتقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً على ستاد "أرينا "، وتنقل المباراة عبر قناة ثمانية 1، الناقل الحصري للدوري السعودي.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

يحتل النصر المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 79 نقطة بينما يحتل فريق الشباب المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري السعودي النصر الشباب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التعليم تعلن إجراءات امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للترم الثاني إلكترونيًا
مدارس

التعليم تعلن إجراءات امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للترم الثاني إلكترونيًا

مطرب المهرجانات أوكا يثير الجدل بعد حذف كل منشوراته من "إنستجرام"
زووم

مطرب المهرجانات أوكا يثير الجدل بعد حذف كل منشوراته من "إنستجرام"
استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس مع تركيز الأسواق على اتفاق بين أمريكا
اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس مع تركيز الأسواق على اتفاق بين أمريكا
خطوات استخراج بدل فاقد لجواز السفر والأوراق المطلوبة
حوادث وقضايا

خطوات استخراج بدل فاقد لجواز السفر والأوراق المطلوبة
اليوم الخميس.. عزاء الفنان الراحل هاني شاكر في مسجد أبو شُقة
زووم

اليوم الخميس.. عزاء الفنان الراحل هاني شاكر في مسجد أبو شُقة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا