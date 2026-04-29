الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

- -
17:00

النادي الأوليمبى

النصر يقترب من لقب دوري روشن السعودي بثنائية في شباك الأهلي

كتب : نهي خورشيد

11:45 م 29/04/2026

كريسيانو رونالدو لاعب النصر السعودي (1)

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي هيمنته على صدارة دوري روشن للمحترفين، بعدما حقق فوزاً ثميناً على حساب ضيفه الأهلي بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة 30 من المسابقة.

أهداف مباراة النصر وأهلي جدة

نجح النصر في حسم المباراة بالدقائق الأخيرة، إذ افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل في الدقيقة 76، قبل أن يضيف الفرنسي كينجسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 90 ليؤكد فوز العالمي بالنقاط الثلاث موقفاً احتفالات الراقي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة والذي توج به مؤخراً على حساب ماتشيدا الياباني.


ترتيب الفريقين عقب اللقاء

وبهذا الانتصار، عزز النصر موقعه في قمة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 79 نقطة ليقترب بشكل كبير من حسم لقب الدوري، إذ بات بحاجة إلى 6 نقاط فقط من أصل 4 مباريات متبقية لضمان التتويج رسمياً.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 66 نقطة ليستقر في المركز الثالث، خلف الهلال الذي يحتل الوصافة برصيد 71 نقطة بفارق 5 نقاط عن الراقي.

النصر الدوري السعودي

آخرهم بيزيرا.. من المتسببون في إيقاف قيد الزمالك 15 مرة؟
كيف تحدث أمير عيد عن زواجه من ليلى الفاروق؟.."حفل بسيط فوق السطح"
3.5 مليار متر مياه.. تفاصيل تفريغ خزان الأولياء وتأثيراته المحتملة على مصر
الشبكة والحضانة والطلاق.. أبرز ملامح قانون الأسرة للمسيحيين بعد موافقة
هل نشرب الماء عند العطش فقط؟ طبيب يرد على الجدل حول "نظام الطيبات"
