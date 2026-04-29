واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي هيمنته على صدارة دوري روشن للمحترفين، بعدما حقق فوزاً ثميناً على حساب ضيفه الأهلي بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة 30 من المسابقة.

نجح النصر في حسم المباراة بالدقائق الأخيرة، إذ افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل في الدقيقة 76، قبل أن يضيف الفرنسي كينجسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 90 ليؤكد فوز العالمي بالنقاط الثلاث موقفاً احتفالات الراقي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة والذي توج به مؤخراً على حساب ماتشيدا الياباني.



وبهذا الانتصار، عزز النصر موقعه في قمة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 79 نقطة ليقترب بشكل كبير من حسم لقب الدوري، إذ بات بحاجة إلى 6 نقاط فقط من أصل 4 مباريات متبقية لضمان التتويج رسمياً.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 66 نقطة ليستقر في المركز الثالث، خلف الهلال الذي يحتل الوصافة برصيد 71 نقطة بفارق 5 نقاط عن الراقي.

