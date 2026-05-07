9 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق العين السخنة بالسويس

كتب : حسام الدين أحمد

01:26 م 07/05/2026

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "السويس - السخنة"، اليوم الخميس، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص قرب قرية ساند بيتش، وإصابة 9 من مستقلي السيارة، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق الإسعاف 5 سيارات من نقاط الارتكاز القريبة من موقع الحادث.

وأفاد فحص المصابين خلال تقديم التأمين الطبي تنوع الإصابات بين كسور في الأطراف وسحجات وكدمات، وليس من بينهم أية حالات خطرة، وذكر الشهود العيان من المصابين أن سبب الحادث السرعة الزائدة عن الحد المسموح ما أدى لانحراف عجلة القيادة في يد السائق.

وقال مصدر طبي بقسم الطوارئ في مجمع السويس الطبي، إن المصابين حالتهم مستقرة وعقب وصولهم جرى فحصهم وتشخيص الإصابات وتقديم العلاج لهم مع تجبير الكسور وتقطيب جروح المصابين.

العين السخنة حادث مروري السويس

