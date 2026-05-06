الدوري المصري

طلائع الجيش

17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

21:00

النصر

تألق ربيعة"..العين يكتسح الشارقة بخماسية ويتوج بطلاً للدوري الإماراتي

كتب : نهي خورشيد

10:07 م 06/05/2026 تعديل في 07/05/2026
    رامي ربيعة
    العين الإماراتي

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي لقب دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2025-2026، بعدما حقق فوزاً كبيراً على حساب نظيره الشارقة بنتيجة 5-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ24 من المسابقة.


أهداف العين في شباك الشارقة

افتتح العين التسجيل مبكراً في الدقيقة العاشرة عن طريق عبد الكريم تراوري، مستغلاً عرضية متقنة من بلاسيوس من ركلة حرة وضعها برأسه داخل الشباك.


ولم ينتظر كثيراً لتعزيز تقدمه، إذ أضاف لابا كودجو الهدف الثاني في الدقيقة 15 بعد عرضية من مارسيل راتنيك حولها برأسية ناجحة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.


وفي الشوط الثاني،سجل إيريك الهدف الثالث في الدقيقة 51 بتسديدة قوية، قبل أن يعزز سفيان رحيمي النتيجة بالهدف الرابع بعد ثلاث دقائق فقط بتسديدة يسارية داخل منطقة الجزاء.


واختتم المدافع المصري رامي ربيعة مهرجان الأهداف في الدقيقة 63، بعدما سجل الهدف الخامس برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء.

رامي ربيعة
ترتيب الفريقين عقب اللقاء


وبهذا الانتصار، رفع العين رصيده إلى 62 نقطة في صدارة جدول الترتيب، ليحسم اللقب رسمياً قبل جولتين من نهاية المسابقة ويستعيد درع الدوري بعد غياب منذ موسم 2021-2022.


والجدير بالذكر أن هذا التتويج هو الأول للمدافع رامي ربيعة بقميص العين، منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2025 قادماً من الأهلي في صفقة انتقال حر.

العين الإماراتي رامي ربيعة الدوري الإماراتي الشارقة دوري أدنوك للمحترفين

بـ 40 جنيهاً.. وزير النقل يقطع تذكرة المونوريل ويعلن بدء عصر النقل الذكي
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي سريعًا
خلال ساعات.. مصادر: إحالة دنيا فؤاد للكشف الطبي للتأكد من إصابتها بالسرطان
"إيه اللي حصل في كلية البنات؟".. تساؤلات تثير الجدل على صفحة "التعليم العالي"
بعد شرائها بساعات.. تفاصيل سرقة ميكروباص من ميدان رمسيس
