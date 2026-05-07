الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

- -
21:00

النصر

الأهلي يترقب.. هبوط نانت يشعل سباق التعاقد مع مصطفى محمد

كتب : هند عواد

01:20 م 07/05/2026

مصطفى محمد

أصبح فريق نانت الفرنسي، الذي يضم مهاجم منتخب مصر مصطفى محمد، قريبا من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

هبوط نانت إلى دوري الدرجة الثانية

يتبقى مباراتان فقط على نهاية الموسم الحالي من الدوري الفرنسي، إذ يواجه الفريق لينز وتولوز، ولم يصبح مصيره بيده، فيحتل الفريق المركز الـ17 وقبل الأخير، برصيد 23 نقطة.

ويحتاج نانت للفوز في المباراتين المتبقيتين، ليصل رصيده إلى النقطة 29 نقطة، مع تعثر أوكسير الذي يحتل المركز الـ16 برصيد 28 نقطة، الذي يواجه نيس وليل.

وبات مصطفى محمد قريبا من الرحيل عن نانت الفرنسي، خاصة بعد اقترب هبوط الفريق، وينتهي عقد مهاجم منتخب مصر في نهاية الموسم المقبل.

هل ينتقل مصطفى محمد إلى الأهلي؟

ارتبط اسم مصطفى محمد بالانتقال إلى الأهلي أكثر من مرة، خلال الانتقالات الماضية، وازدادت التكهنات حاليا مع رغبة الأحمر في التعاقد مع مهاجم جديد، بعد رحيل الفلسطيني وسام أبو علي.

وقال مصدر مطلع لمصراوي: "سيد عبد الحفيظ تواصل من جديد في الساعات الماضية مع مهاجم نانت الفرنسي للتأكيد علي رغبة القلعة الحمراء في ضمه نهائيا وليس بنظام الإعارة، عبد الحفيظ حصل علي الضوء الأخضر من ياسين منصور والخطيب لبدء التفاوض أولاً مع اللاعب ومعرفة مطالبه المالية تمهيداً لتقديم عرض رسمي لنادي نانت الفرنسي".

وأضاف: "نانت حدد سعر بيع مهاجمه بقيمة 4 ملايين يورو وهو ما يراه مسؤولي القلعة الحمراء، ليس كبيرا في ظل الرغبة في تدعيم صفوف الفريق بمهاجم قوي".

في زيارة أخوية.. الرئيس السيسي يؤكد مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفض
التعليم تعلن إجراءات امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للترم الثاني إلكترونيًا
لأول مرة تاريخيًا.. نهائي دوري أبطال أوروبا يجمع بين باريس سان جيرمان وأرسنال
مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا
الطيران الإسرائيلي يحلق منخفضا فوق بيروت وقصف يستهدف الجنوب
