الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

إعلان

تقارير تكشف موقف ساديو ماني لاعب النصر السعودي من المشاركة أمام أهلي جدة

كتب : يوسف محمد

11:14 ص 28/04/2026
    ساديو ماني
    ساديو ماني لاعب منتخب السنغال ضد حمدي فتحي لاعب مصر
    ساديو ماني

بات النجم السنغالي ساديو ماني، جاهزا للمشاركة في مباراة فريقه النصر غدا أمام نظيره أهلي جدة، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

ويلاقي فريق النصر السعودي غدا الأربعاء 29 أبريل الجاري أهلي جدة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ30 بالدوري السعودي.

موقف ساديو ماني من المشاركة أمام أهلي جدة

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن ساديو ماني بات جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي في مباراة الغد أمام أهلي جدة، بعد غيابه عن تدريبات الفريق يوم الأحد الماضي بسبب الإنفلونزا.

أرقام ساديو ماني مع النصر السعودي

وشارك ساديو ماني خلال الموسم الحالي رفقة فريق النصر، في 31 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 13 هدفا وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

وكان ماني انضم إلى الفريق السعودي، في أغسطس 2023 قادما من فريق بايرن ميونخ الألماني.

ترتيب النصر وأهلي جدة في الدوري السعودي

ويحتل فريق النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 76 نقطة من 29 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة.

وفي المقابل، يتواجد فريق أهلي جدة في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 66 نقطة، من 28 مباراة.

تلف الأعصاب.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج
نصائح طبية

تلف الأعصاب.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج
مزيج مثالي لصحة القلب.. 3 تركيبات غذائية مفيدة
نصائح طبية

مزيج مثالي لصحة القلب.. 3 تركيبات غذائية مفيدة

سي إن إن: ترامب يتجه لرفض المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب
شئون عربية و دولية

سي إن إن: ترامب يتجه لرفض المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب
اليوم.. أولى جلسات محاكمة نجل أحمد حسام ميدو بتهمة حيازة مخدرات
حوادث وقضايا

اليوم.. أولى جلسات محاكمة نجل أحمد حسام ميدو بتهمة حيازة مخدرات
هاني قتل زوجته واتصل بالإسعاف: "ألحقوني.. الحيطة وقعت عليها"
حوادث وقضايا

هاني قتل زوجته واتصل بالإسعاف: "ألحقوني.. الحيطة وقعت عليها"

إعلان

إعلان

سي إن إن: ترامب يتجه لرفض المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب
