لا يمكن التفريط في دورهم.. أبطأ 10 لاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز لموسم

من بينهم هالاند.. أسرع 10 لاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026

لتعويض رحيل ليفاندوفسكي المحتمل.. برشلونة يدخل في مفاوضات للتعاقد مع لاعب

بات النجم السنغالي ساديو ماني، جاهزا للمشاركة في مباراة فريقه النصر غدا أمام نظيره أهلي جدة، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

ويلاقي فريق النصر السعودي غدا الأربعاء 29 أبريل الجاري أهلي جدة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ30 بالدوري السعودي.

موقف ساديو ماني من المشاركة أمام أهلي جدة

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن ساديو ماني بات جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي في مباراة الغد أمام أهلي جدة، بعد غيابه عن تدريبات الفريق يوم الأحد الماضي بسبب الإنفلونزا.

أرقام ساديو ماني مع النصر السعودي

وشارك ساديو ماني خلال الموسم الحالي رفقة فريق النصر، في 31 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 13 هدفا وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

وكان ماني انضم إلى الفريق السعودي، في أغسطس 2023 قادما من فريق بايرن ميونخ الألماني.

ترتيب النصر وأهلي جدة في الدوري السعودي

ويحتل فريق النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 76 نقطة من 29 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة.

وفي المقابل، يتواجد فريق أهلي جدة في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 66 نقطة، من 28 مباراة.

أقرأ أيضًا:

إبراهيم حسن يعلن تفاصيل ودية منتخب مصر وروسيا 28 مايو

"يريد إفساد اللعب".. تعليق قوي من شيكو بانزا بعد تعادل الزمالك مع إنبي