إعلان

الطيران الإسرائيلي يحلق منخفضا فوق بيروت وقصف يستهدف الجنوب

كتب : وكالات

01:10 م 07/05/2026

طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الطيران الإسرائيلي نفذ تحليقا على علو منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت وعدد من ضواحيها، في وقت شهدت فيه مناطق جنوبية عمليات قصف مدفعي وغارات جوية.

وذكرت الوكالة أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف بلدتي شقرا وبرعشيت الواقعتين في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، وسط استمرار التوترات الميدانية في المنطقة الحدودية.

وأضافت أن الغارة التي طالت بلدة بدياس مساء أمس أسفرت عن تدمير منزل بشكل كامل، كما أدت إلى وقوع أضرار كبيرة في المنازل المجاورة، إضافة إلى تضرر البساتين والمزروعات المحيطة بموقع الغارة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطيران الإسرائيلي بيروت جنوب لبنان إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

على رأسهم صبحي.. الزمالك يفتقد 6 لاعبين في موقعة نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

على رأسهم صبحي.. الزمالك يفتقد 6 لاعبين في موقعة نهائي الكونفدرالية
الدقهلية تشيع جنازة إسلام سعيد أول شهيد مصري في الحرب على لبنان
أخبار المحافظات

الدقهلية تشيع جنازة إسلام سعيد أول شهيد مصري في الحرب على لبنان
بعد رسالة "فقدت روحي".. معلومات عن شريف نجل هاني شاكر
زووم

بعد رسالة "فقدت روحي".. معلومات عن شريف نجل هاني شاكر
اليوم الخميس.. عزاء الفنان الراحل هاني شاكر في مسجد أبو شُقة
زووم

اليوم الخميس.. عزاء الفنان الراحل هاني شاكر في مسجد أبو شُقة
استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس مع تركيز الأسواق على اتفاق بين أمريكا
اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس مع تركيز الأسواق على اتفاق بين أمريكا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

في زيارة أخوية.. الرئيس السيسي يؤكد مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفض الاعتداءات الإيرانية
مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا