أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الطيران الإسرائيلي نفذ تحليقا على علو منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت وعدد من ضواحيها، في وقت شهدت فيه مناطق جنوبية عمليات قصف مدفعي وغارات جوية.

وذكرت الوكالة أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف بلدتي شقرا وبرعشيت الواقعتين في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، وسط استمرار التوترات الميدانية في المنطقة الحدودية.

وأضافت أن الغارة التي طالت بلدة بدياس مساء أمس أسفرت عن تدمير منزل بشكل كامل، كما أدت إلى وقوع أضرار كبيرة في المنازل المجاورة، إضافة إلى تضرر البساتين والمزروعات المحيطة بموقع الغارة.