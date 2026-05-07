وظيفة الأحلام.. 50 ألف دولار مقابل مشاهدة مباريات كأس العالم 2026

أعلنت شبكة FOX Sports، عن وظيفة استثنائية لمشجع واحد خلال بطولة كأس العالم 2026، مقابل مبلغ ضخم.

موعد كأس العالم 2026

تنطلق بطولة كأس العالم 2026، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وستشهد النسخة المقبلة من كأس العالم، أكبر عدد من المباريات بواقع 104 مباريات، ويشارك فيها 48 منتخباً في 16 مدينة مضيفة.

وظيفة خيالية في كأس العالم 2026

نشرت شبكة FOX Sports بالتعاون مع Indeed، إعلانا لوظيفة غير تقليدية عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس"، حيث تتيح فرصة لمشجع واحد فقط بمتابعة جميع مباريات كأس العالم 2026 مقابل نحو 50 ألف دولار.

Are you up for the job?@FOXSports, @FoxOne, and Indeed launch nationwide search for one qualified fan hired by FOX to watch all 104 FIFA World Cup™ matches.⚽️❤️



Details here ➡️ https://t.co/iDcEEcen0G pic.twitter.com/QsidUT2Hwl — FOX Sports PR (@FOXSportsPR) May 5, 2026

وتحمل الوظيفة اسم "كبير مراقبي كأس العالم"، وتتمثل مهمة شاغلها في متابعة جميع المباريات، والتي يبلغ عددها 104 مباراة.

وستكون متابعة المباريات من غرفة زجاجية مخصصة في قلب "تايمز سكوير"، أحد أشهر ميادين العالم، ولا تقتصر الوظيفة على مجرد المشاهدة، إذ تشمل التفاعل مع الجماهير وتوثيق التجربة على مواقع التواصل الاجتماعي.

