مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

- -
21:00

النصر

جميع المباريات

إعلان

وظيفة الأحلام.. 50 ألف دولار مقابل مشاهدة مباريات كأس العالم 2026

كتب : هند عواد

09:00 ص 07/05/2026

كأس العالم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شبكة FOX Sports، عن وظيفة استثنائية لمشجع واحد خلال بطولة كأس العالم 2026، مقابل مبلغ ضخم.

موعد كأس العالم 2026

تنطلق بطولة كأس العالم 2026، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وستشهد النسخة المقبلة من كأس العالم، أكبر عدد من المباريات بواقع 104 مباريات، ويشارك فيها 48 منتخباً في 16 مدينة مضيفة.

وظيفة خيالية في كأس العالم 2026

نشرت شبكة FOX Sports بالتعاون مع Indeed، إعلانا لوظيفة غير تقليدية عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس"، حيث تتيح فرصة لمشجع واحد فقط بمتابعة جميع مباريات كأس العالم 2026 مقابل نحو 50 ألف دولار.

وتحمل الوظيفة اسم "كبير مراقبي كأس العالم"، وتتمثل مهمة شاغلها في متابعة جميع المباريات، والتي يبلغ عددها 104 مباراة.

وستكون متابعة المباريات من غرفة زجاجية مخصصة في قلب "تايمز سكوير"، أحد أشهر ميادين العالم، ولا تقتصر الوظيفة على مجرد المشاهدة، إذ تشمل التفاعل مع الجماهير وتوثيق التجربة على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:
بعد مباراة الزمالك.. حارس مرمى سموحة يتعرض لحادث سير

عودة عمر جابر ووجود بيزيرا.. قائمة الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم الولايات المتحدة الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب علاقاته بـ إبستين.. وزير التجارة الأمريكي يُواجه انتقادات حادة من
شئون عربية و دولية

بسبب علاقاته بـ إبستين.. وزير التجارة الأمريكي يُواجه انتقادات حادة من
موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال
رياضة عربية وعالمية

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال
بعد شرائها بساعات.. تفاصيل سرقة ميكروباص من ميدان رمسيس
حوادث وقضايا

بعد شرائها بساعات.. تفاصيل سرقة ميكروباص من ميدان رمسيس
دنيا فؤاد أمام التحقيقات: استغلوا اسمي وجمعوا تبرعات دون علمي
أخبار المحافظات

دنيا فؤاد أمام التحقيقات: استغلوا اسمي وجمعوا تبرعات دون علمي
أجواء ربيعية مضطربة وعودة الموجة الحارة.. تفاصيل حالة طقس الأيام المقبلة
أخبار مصر

أجواء ربيعية مضطربة وعودة الموجة الحارة.. تفاصيل حالة طقس الأيام المقبلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول (تغطية خاصة)
30 ألف وحدة "بدون مقدم".. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن شقق الإيجار التمليكي