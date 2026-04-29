الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

أهلي جدة

أكثر من مليار وربع.. مكافأة خيالية تقترب من رونالدو في النصر السعودي

كتب : هند عواد

02:18 م 29/04/2026

كريستيانو رونالدو (1)

بات البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، قريبا من تحقيق مكافأة مالية ضخمة، تعادل ضعف راتبه الأول مع ريال مدريد.

ولعب كريستيانو رونالدو لريال مدريد من 2009 حتى 2018، وانضم للنصر السعودي عام 2023، أي منذ 3 سنوات، ولم يحقق مع الفريق سوى بطولة كأس العرب.

ارتفاع راتب رونالدو في حالتين

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات، إن راتب كريستيانو رونالدو سيرتفع بمقدار 21 مليون يورو (مليار وثلاثمائة وأربعة ملايين ومئتان وتسعة وثمانون ألفًا)، إذا فاز بلقب الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا 2 مع النصر هذا الموسم".

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن هذا المبلغ يعادل تقريباً ضعف راتبه الأول مع ريال مدريد، في عام 2009.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه ومع 5 مباريات على نهاية الموسم، بينما تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2، ليضرب موعدا مع جامبا أوساكا الياباني.

استثناءات وتسهيلات.. أبرز التعديلات المقترحة على التصالح في مخالفات البناء
نيسان ماجنيت تقترب من مصر.. منافس جديد يشعل المنافسة بفئة الـ SUV
4 أبراج تستقر ماليا خلال الأسابيع القادمة.. هل أنت منهم؟
قرار حكومي جديد بشأن العمل عن بُعد
كارثة بيئية تهدد إسرائيل.. ماذا يحدث في البحر المتوسط؟
