أكثر من مليار وربع.. مكافأة خيالية تقترب من رونالدو في النصر السعودي

بات البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، قريبا من تحقيق مكافأة مالية ضخمة، تعادل ضعف راتبه الأول مع ريال مدريد.

ولعب كريستيانو رونالدو لريال مدريد من 2009 حتى 2018، وانضم للنصر السعودي عام 2023، أي منذ 3 سنوات، ولم يحقق مع الفريق سوى بطولة كأس العرب.

ارتفاع راتب رونالدو في حالتين

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات، إن راتب كريستيانو رونالدو سيرتفع بمقدار 21 مليون يورو (مليار وثلاثمائة وأربعة ملايين ومئتان وتسعة وثمانون ألفًا)، إذا فاز بلقب الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا 2 مع النصر هذا الموسم".

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن هذا المبلغ يعادل تقريباً ضعف راتبه الأول مع ريال مدريد، في عام 2009.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه ومع 5 مباريات على نهاية الموسم، بينما تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2، ليضرب موعدا مع جامبا أوساكا الياباني.

اقرأ أيضًا:

