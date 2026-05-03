الدوري المصري

غزل المحلة

20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

22:00

ريال مدريد

يضم عبدالقادر.. مؤمن سليمان يقترب من تدريب فريق جديد

كتب : محمد خيري

11:27 ص 03/05/2026

مؤمن سليمان

اقترب مؤمن سليمان من تولي القيادة الفنية لفريق جديد خلال الفترة المقبلة، بعدما دخل في مفاوضات متقدمة مع نادي الكرمة لتدريب الفريق.

وبدأت إدارة الكرمة خطوات التعاقد مع المدرب المصري، في إطار سعيها لتعزيز الجهاز الفني، خاصة في ظل تواجد عدد من العناصر المميزة، على رأسهم أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي السابق.

وكان نادي الشرطة قد أعلن، في بيان رسمي، إنهاء التعاقد مع مؤمن سليمان بالتراضي، موجّهًا الشكر للمدرب وجهازه الفني على ما قدموه خلال الفترة الماضية.

مفاوضات الكرامة العراقي مع مؤمن سليمان

وكشفت تقارير إعلامية، من بينها القناة الرابعة الرياضية العراقية، عن اقتراب حسم المفاوضات بين الطرفين، تمهيدًا للإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.

ويمتلك مؤمن سليمان سجلًا مميزًا مع الشرطة، حيث توّج بلقب الدوري العراقي في الموسم الماضي، كما سبق له تحقيق ثنائية الدوري والكأس في الموسم قبل الماضي، ليؤكد نجاحه اللافت مع الفريق.

ويحتل الكرمة حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 53 نقطة، ما يعزز من رغبة الإدارة في تحسين النتائج خلال المرحلة المقبلة.

"مبدأ تكافؤ الفرص".. الغندور يثير الجدل حول موعد مباراة الأهلي وإنبي
