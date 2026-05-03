ارتفعت حظوظ نانت في تفادي الهبوط خلال الساعات الماضية، بعد فوز مهم على مارسيليا بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

ماذا يحتاج نانت للنجاة من الهبوط بالدوري الفرنسي؟

نجح نانت، الذي يضم الدولي المصري مصطفى محمد، في تحقيق انتصار ثمين أعاد الفريق إلى حسابات البقاء، بعدما كان قريبًا من الهبوط المباشر.

ويحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة، ليظل في دائرة الخطر، حيث يفصله فارق نقطتين عن أوكسير صاحب المركز السادس عشر.

وقبل جولتين من النهاية، يحتاج نانت إلى الفوز في مواجهتيه المتبقيتين أمام لانس وتولوز، لرفع رصيده إلى 29 نقطة.

وفي الوقت نفسه، ينتظر تعثر أوكسير، إذ يحتاج نانت إلى خسارة منافسه في مباراتين على الأقل من أصل ثلاث مباريات، من أجل تفادي الهبوط المباشر وخوض ملحق البقاء.

في المقابل، تأكد هبوط ميتز إلى دوري الدرجة الثانية، ليشتد الصراع على بطاقة النجاة الأخيرة.