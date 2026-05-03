الدوري المصري

غزل المحلة

20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

22:00

ريال مدريد

فريق مصطفى محمد.. ماذا يحتاج نانت للنجاة من الهبوط بالدوري الفرنسي؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:24 ص 03/05/2026

مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (6)

ارتفعت حظوظ نانت في تفادي الهبوط خلال الساعات الماضية، بعد فوز مهم على مارسيليا بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

نجح نانت، الذي يضم الدولي المصري مصطفى محمد، في تحقيق انتصار ثمين أعاد الفريق إلى حسابات البقاء، بعدما كان قريبًا من الهبوط المباشر.

ويحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة، ليظل في دائرة الخطر، حيث يفصله فارق نقطتين عن أوكسير صاحب المركز السادس عشر.

وقبل جولتين من النهاية، يحتاج نانت إلى الفوز في مواجهتيه المتبقيتين أمام لانس وتولوز، لرفع رصيده إلى 29 نقطة.

وفي الوقت نفسه، ينتظر تعثر أوكسير، إذ يحتاج نانت إلى خسارة منافسه في مباراتين على الأقل من أصل ثلاث مباريات، من أجل تفادي الهبوط المباشر وخوض ملحق البقاء.

في المقابل، تأكد هبوط ميتز إلى دوري الدرجة الثانية، ليشتد الصراع على بطاقة النجاة الأخيرة.

"مبدأ تكافؤ الفرص".. الغندور يثير الجدل حول موعد مباراة الأهلي وإنبي
