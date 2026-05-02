بعد 22 عاما من إنجاز أثينا.. عائلة كرم جابر تعود لمنصات التتويج

أول تعليق لرئيس الاتحاد الفلسطيني بعد رفض مصافحة ممثل إسرائيل

خلال 120 دقيقة، تغيرت النتائج فتبدلت معها مصائر الأندية المتنافسة على حجز مقعد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تحددت الفرق التي ستشارك في مباريات "بلاي أوف" الصعود إلى الدوري الإنجليزي، والأندية التي صعدت مباشرة.

أحداث درامية في التشامبيونشب الإنجليزي

بدأ فريق ريكسهام اليوم وهو في المركز السادس من ترتيب البطولة، وهو المركز الأدنى للتأهل إلى الدور نصف النهائي.

خاض 3 فرق مباريات على أرضهم في في التشامبيونشب الإنجليزي :

استضاف ريكسهام نادي ميدلسبره الذي كان لديه فرصة ضئيلة للصعود المباشر، ولعب ديربي ضد شيفيلد يونايتد، وواجه هال سيتي نورويتش سيتي.

على مدار ساعتين كانت الأمور درامية.

في الشوط الأول من مباراة ريكسهام ضد ميدلسبره، سجل تومي كونواي هدفا في ريكسهام، ليكون الترتيب:

6- هال سيتي: 71 نقطة

7- ديربي: 70 نقطة

8- ريكسهام: 70 نقطة

وعلى ملعب برايد بارك سجل سامي شموديكس هدفا لديربي في مرمى شيفيلد يونايتد.

لم يدم بقاء هال سيتي ضمن المركز الستة الأولى سوى دقيقة واحدة.

لم يكن لدى نوريتش سيتي أي طموحات، سجل نوريتش سيتي هدفا في هال سيتي الذي لم يحافظ على نضافة شباكه إلا مرة واحدة.

تعادل ريكسهام مع ميدلسبره بركلة حرة سجلها وينداس، ليعود ريكسهام إلى المركز السابع متأخرًا عن ديربي الذي كان لا يزال متقدما على أرضه ضد شيفلد يونايتد.

وكان الترتيب:

6- ديربي: 72 نقطة

7- ريكسهام: 71 نقطة

8- هال: 70 نقطة

لم يدم الأمر طويلا، حتى تعادل هال سيتي مع نوريتش سيتي، ليتكون الترتيب:

6- ديربي: 72 نقطة

7-ريكسهام: 71 نقطة

8- هال سيتي: 71 نقطة

أحرز ريكسهام هدفه الثاني عن طريق لاعبه سام سميث، ليعود الفريق إلى المركز الستة الأولى:

6- ريكسهام: 73 نقطة

7-ديربي: 72 نقطة

هال سيتي:71 نقطة

لكن لم يبقى ريكسهام في المركز السادس سوى دقائق، حيث تعادل ميدلسبره في نهاية الشوط الأول عن طريق لاعبه ديفيد ستريلك، ليكون الترتيب:

6- ديربي: 72 نقطة

7-ريكسهام: 71 نقطة

8- هال: 71 نقطة

بعد نهاية استراحة الشوط الأول، كانت النتائج في صالح ديربي، هال متعادل مع نورويتش، وريكسهام متعادل مع ميدلسبره، وديربي متقدم على شيفيلد.

بعد انطلاق الشوط الثاني بـ 8 دقائق تقريبا، تعادل توم كانون لـ شيفيلد يونايتد، ليكون ترتيب الجدول:

6-ريكسهام: 71 نقطة

7-هال سيتي: 71 نقطة

8-ديربي: 70 نقطة

بعدها بـ 6 دقائق تقدم شيفيلد على ديربي لتكون النتيجة 2-1. ليكون الترتيب:

ريكسهام: 71 نقطة

هال سيتي: 71 نقطة

ديربي: 69 نقطة

بعد دقيقة واحدة، تقدم هال سيتي على نورويتش لتكون النتيجة 2-1، ليكون الترتيب:

6- هال سيتي: 73 نقطة

7-ريكسهام: 71 نقطة

8- ديربي: 69 نقطة

الساعة 2:25 مساء (بتوقيت إنجلترا)، ريكسهام متعادل مع ميدلسبره.

الساعة 2:30 مساء، نهاية المباراة، ديربي متأخر في النتيجة 2-1 ضد شيفيلد يونايتد، وهال سيتي متقدم على نورويتش سيتي بهدفين مقابل هدف.

ريكسهام يفشل في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

وبتعادله فقد ريكسهام فرصة التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال المدير الفني لهال سيتي، إن احتلال أحد المراكز الستة الأولى نجاح كبير، وإنجاز عظيم، لم يكن الأمر سهلا، خاصة في ظل حظر النادي من التعاقدات.

من صعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز؟

وصعد إيبسويتش تاون مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على كوينز رينجرز بارك بهدفين دون رد، وسينضم إلى كوفنتري سيتي العائد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 25 عامًا، وذلك بعد فوزه على واتفورد في الجولة الأخيرة.

مواجهات "بلاي أوف" التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

وسيواجه هال ميلوول صاحب المركز الثالث في نصف نهائي التصفيات، ويواجه الفائز منهم الفائز من مواجهة ساوثهامبتون وميدلسبره.

وهبط إلى دوري الدرجة الأولى؛ أكسفورد يونايتد، ليستر سيتي، شيفيلد ويدنزداي.

اقرأ أيضًا:

"يغيب عن لقاء الغد".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته السابقة أمام مانشستر يونايتد؟

الكاف يعلن طاقم تحكيم نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة