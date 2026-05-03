موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "أولد ترافورد، حيث يستضيف المواجهة المرتقبة بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقناة الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وسيتم نقل اللقاء عبر قناة beIN Sports 1،

موقف الفريقين في جدول الدوري

يدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 58 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل الأوروبي.

في المقابل، يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 61 نقطة، ويأمل في توسيع الفارق مع ملاحقيه والاقتراب أكثر من ضمان مقعده في دوري الأبطال.