محافظ الوادي الجديد تعلن بدء صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة

كتب : محمد الباريسي

01:01 م 03/05/2026

حنان مجدي

أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، بدء صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، والتي أقرتها وزارة العمل على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع الاحتفالات الجارية بعيد العمال.

7443 عاملًا يستفيدون من المنحة

وقالت محافظ الوادي الجديد إن عدد المستفيدين من منحة عيد العمال داخل المحافظة بلغ 7443 عاملًا من العمالة غير المنتظمة، بإجمالي مبلغ 11 مليونًا و165 ألف جنيه، على أن يستمر صرف المنحة لمدة شهر من تاريخ بدء الصرف، تحت إشراف مديرية العمل بالمحافظة.

تيسير الصرف وحصر العمالة

وثمّنت المحافظ الجهود المخلصة لكل يد تعمل وتبني وتسعى لغد أفضل، موجهة مديرية العمل بتيسير إجراءات صرف المستحقات، وتذليل أي صعوبات قد تواجه المستفيدين من منحة عيد العمال.

كما شددت على تكثيف حملات الحصر لتسجيل أكبر عدد ممكن من العمالة غير المنتظمة بالمشروعات الإنشائية على مستوى المحافظة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتوسيع قاعدة المستفيدين.

منح استثنائية حتى يوليو

وأوضحت المحافظة أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال، بصرف 3 منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، اعتبارًا من مايو وحتى يوليو 2026.

وأكدت أن المنحة الاستثنائية تستهدف العمالة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل لمدة 3 أشهر متتالية.

خلفية

تعد منظومة دعم العمالة غير المنتظمة إحدى أدوات الحماية الاجتماعية التي توسعت فيها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بهدف مساندة الفئات التي تعمل دون دخل ثابت أو تأمين منتظم، خصوصًا العاملين في قطاعات المقاولات والزراعة والخدمات اليومية. وتستهدف هذه المنح تخفيف الأعباء المعيشية عن العمالة غير المنتظمة، وتحفيز تسجيلها رسميًا بمديريات العمل، بما يساعد على دمجها تدريجيًا في مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية.

