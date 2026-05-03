كشف محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، مفاجأة بشأن دخول الريدز في مفاوضات معه في عام 2013، قبل الانتقال إلى تشيلسي.

وبات النجم المصري محمد صلاح، على أعتاب الرحيل عن صفوف فريق ليفربول، بعدما أعلن في وقت سابق، عبر حساباته الرسمية رحليه عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وقال محمد صلاح في تصريحات، خلال ظهوره في حوار مع ستيفين جيرارد: "في موسم 2013-2014، حينما كان ليفربول قريبا من التتويج بلقب الدوري آنذاك، تفاوض معي لضمي أثناء تواجدي في صفوف بازل".

وأضاف: "في ذلك التوقيت مورينيو أقنعني بالانضمام إلى فريق تشيلسي، وهو ما حدث بالفعل آنذاك".

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد

وفي سياق متصل يستعد فريق ليفربول، لملاقاة نظيره مان يونايتد اليوم الأحد 3 مايو الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ35 بالدوري الإنجليزي.

والجدير بالذكر أن مباراة اليوم، ستشهد غياب النجم المصري محمد صلاح، بسبب الإصابة العضلية التي عاني منها.

