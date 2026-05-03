الدوري المصري

غزل المحلة

20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

22:00

ريال مدريد

"مورينيو أقنعني".. محمد صلاح يكشف تفاصيل مفاوضات ليفربول معه في موسم 2013-2014

كتب : يوسف محمد

01:04 ص 03/05/2026 تعديل في 02:44 ص
    محمد صلاح
    محمد صلاح لاعب ليفربول
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح لاعب ليفربول
    محمد صلاح
    محمد صلاح لاعب ليفربول

كشف محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، مفاجأة بشأن دخول الريدز في مفاوضات معه في عام 2013، قبل الانتقال إلى تشيلسي.

وبات النجم المصري محمد صلاح، على أعتاب الرحيل عن صفوف فريق ليفربول، بعدما أعلن في وقت سابق، عبر حساباته الرسمية رحليه عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

محمد صلاح يكشف تفاصيل مفاوضات ليفربول معه في 2013

وقال محمد صلاح في تصريحات، خلال ظهوره في حوار مع ستيفين جيرارد: "في موسم 2013-2014، حينما كان ليفربول قريبا من التتويج بلقب الدوري آنذاك، تفاوض معي لضمي أثناء تواجدي في صفوف بازل".

وأضاف: "في ذلك التوقيت مورينيو أقنعني بالانضمام إلى فريق تشيلسي، وهو ما حدث بالفعل آنذاك".

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد

وفي سياق متصل يستعد فريق ليفربول، لملاقاة نظيره مان يونايتد اليوم الأحد 3 مايو الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ35 بالدوري الإنجليزي.

والجدير بالذكر أن مباراة اليوم، ستشهد غياب النجم المصري محمد صلاح، بسبب الإصابة العضلية التي عاني منها.

