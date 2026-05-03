وصول جثمان سهير زكي إلى مسجد الشرطة استعدادًا لصلاة الجنازة - صور

كتب : سهيلة أسامة

12:53 م 03/05/2026
    وصول جثمان الفنانة الراحلة سهير زكي (4)
    وصول جثمان الفنانة الراحلة سهير زكي (1)
    وصول جثمان الفنانة الراحلة سهير زكي (3)
    وصول جثمان الفنانة سهير زكي استعدادًا لبدء مراسم صلاة الجنازة (1)
    وصول جثمان الفنانة سهير زكي استعدادًا لبدء مراسم صلاة الجنازة (2)

تصوير -محمود بكار:

وصل منذ قليل جثمان الفنانة الكبيرة سهير زكي إلى مسجد الشرطة، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليها.

صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم الأحد، على أن تستقبل أسرتها واجب العزاء يوم الثلاثاء المقبل، في مسجد الشرطة بمنطقة 6 أكتوبر، عقب صلاة المغرب مباشرة.

وفاة الفنانة سهير زكي

ورحلت الفنانة سهير زكي عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض، حيث عانت خلال الفترة الأخيرة من مشاكل حادة في الرئة، تسببت في صعوبة شديدة في التنفس وارتفاع نسبة الجفاف في الجسم.

وتم نقلها إلى غرفة العناية المركزة ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي، قبل أن تدخل في غيبوبة وتفارق الحياة.

سهير زكي وفاة سهير زكي مسجد الشرطة

ضحى بنفسه لإنقاذ فتاة.. نهاية مأساوية لشاب أسفل عجلات قطار بالمنوفية
