كشفت الدكتورة يلينا كورنيلوفا، طبيبة العيون الروسية أن قضاء ساعات طويلة في أداء الواجبات المنزلية أو القراءة أو الاسترخاء أمام الكمبيوتر أو الهاتف، يضر ببصر المراهقين.

هل الاكتفاء بعدم وجود أعراض يكفي لتجاهل فحص عيون المراهقين؟

ليست فحوصات العين الدورية مجرد إجراء شكلي، بل تمثل خطوة أساسية للحفاظ على صحة عيون المراهقين، لذلك، ينصح بإجراء الفحوصات الروتينية مرة واحدة على الأقل سنويا حتى في حال عدم وجود أي شكاوى، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

هل يؤدي الإجهاد البصري الدراسي إلى تفاقم قصر النظر عند المراهقين؟

خلال سنوات الدراسة، ومع ازدياد الإجهاد البصري بشكل حاد، غالبا ما يتطور قصر النظر ويزداد سوءا.

ويسمح الكشف المبكر عن المشكلة والمتابعة المنتظمة بالتدخل في الوقت المناسب، ما يساعد على الحفاظ على رؤية جيدة.

هل تكفي الفحوصات الدورية وحدها للحفاظ على صحة عيون المراهقين؟

ومع ذلك، لا ينبغي الاكتفاء بالزيارات الروتينية فقط، بل يجب استشارة طبيب العيون فورا عند ظهور أي علامات تحذيرية.

إذ يمكن أن يتعرض الجهاز البصري للطفل لضغط هائل خلال فترة الدراسة، لذا من الضروري الانتباه لأولى هذه العلامات.

ما هي العلامات التي تشير إلى إرهاق أو مشاكل في عيون المراهقين؟

تشمل العلامات المرئية التي تستدعي الانتباه احمرار العينين في نهاية اليوم وكثرة الرمش.

كما تستدعي القلق الشكاوى من إجهاد أو ألم العينين، عادة إمالة الرأس بزاوية معينة لتحسين الرؤية، التحديق عند النظر إلى الأجسام البعيدة وتكرار الشعور بالصداع خاصة بعد إجهاد العين.

لماذا يؤدي التركيز الطويل على القرب واستخدام الأجهزة الرقمية إلى مشكلات في بصر المراهقين؟

يحدث ذلك لسببين رئيسيين: أولا، يمكن أن يؤدي التركيز لفترات طويلة على الأشياء القريبة إلى إجهاد عضلات العين.

ثانيًا، تقلل الأجهزة الرقمية بشكل كبير من الوقت الذي يقضيه الأطفال في الهواء الطلق تحت ضوء النهار الطبيعي، إذ يعد ضوء الشمس عاملاً أساسيًا لنمو العين السليم والوقاية من تفاقم قصر النظر.

كيف يمكن حماية عيون المراهقين أثناء استخدام الأجهزة الرقمية؟

يمكن تطبيق قاعدة "20-20-20"، أي أخذ استراحة لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة أمام الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف، مع النظر إلى مسافة تتراوح بين 5 و6 أمتار.

كما تعد المسافة بين العينين والشاشة أمرا مهما؛ فمثلا، ينصح باستخدام الهاتف الذكي على بعد 30–40 سم من العينين.

هل يؤثر الضوء الطبيعي والإضاءة على صحة عيون المراهقين؟

يجب أيضا البقاء في ضوء النهار الطبيعي لمدة ساعة إلى ساعتين يوميًا لإراحة العينين، كما أن القراءة في الإضاءة الخافتة غير صحية، إذ تتسبب الإضاءة الضعيفة عند قراءة كتاب في السرير قبل النوم في اتساع حدقة العين لامتصاص المزيد من الضوء، ما قد يؤثر على التباين وجودة الصورة، ويسبب الصداع وإجهاد العين.

هل تؤثر القراءة أثناء الحركة على صحة عيون المراهقين؟

القراءة أثناء الحركة ضارة للعينين، إذ يتسبب الاهتزاز المستمر في اهتزاز النص، مما يجبر العينين على بذل جهد إضافي لتثبيت الصورة. للحفاظ على صحة العين، يُنصح بقراءة النصوص ودراستها على طاولة مزودة بإضاءة جيدة ومتساوية.