يترقب عشاق كرة القدم حول العالم غدا متابعة مباراة قوية في بطولة الدوري الإنجليزي، حينما يلاقي فريق ليفربول نظيره مان يونايتد غدا الأحد.

وتقام مباراة مان يونايتد أمام ليفربول غدا الأحد 3 مايو الجاري، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، على ستاد "أولد ترافورد"، في إطار منافسات الجولة الـ35 بالبريميرليج.

تاريخ مواجهات ليفربول ومان يونايتد

وتعد مباراة الغد بين مان يونايتد وليفربول، هى المواجهة رقم 208 التي تجمع بين الفريقين في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 207 مباراة من قبل.

وتشهد المواجهات التاريخية بين الفريقين، تفوقا لصالح مان يونايتد، حيث حقق الفوز في 81 مباراة بمختلف البطولات، تلقى الهزيمة 67 مباراة وحضر التعادل في 59 مباراة.

الهداف التاريخي لمواجهات ليفربول ومان يونايتد

وسجل لاعبو مان يونايتد في مرمى ليفربول 279 هدفا، فيما تلقت شباك الشياطين الحمر 270 هدفا.

ويعد النجم المصري محمد صلاح، هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين معا، برصيد 16 هدفا.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويدخل فريق مان يونايتد اللقاء، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 61 نقطة جمعهم من 34 مباراة.

وفي المقابل يحتل فريق ليفربول المركز الرابع بجدول الترتيب، برصيد 58 نقطة جمعهم من 34 مباراة بالمسابقة.

