القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الكثير من محبي كرة القدم الأوروبية يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة ليفربول و مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي.

ويواجه ليفربول نظيره فريق مانشستر يونايتد اليوم الأحد الموافق 3 مايو، ضمن منافسات الجولة ال35 من عمر الدوري الإنجليزي لموسم 2025/26.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تقام المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً على ستاد "أولد ترافورد ".

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة بينما يحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 58 نقطة.