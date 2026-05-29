في شرم الشيخ وأبو زنيمة.. إقبال كبير على احتفالات قصور الثقافة بعيد الأضحى

تصوير- محمد كريم:

تتجه أنظار الكثير من الأسر مع استمرار احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، إلى البحث عن أماكن للتنزه تجمع بين الأسعار المناسبة وسهولة الوصول، في ظل ارتفاع تكاليف الخروجات والرحلات خلال الإجازات الرسمية.

ورصدت عدسة "مصراوي" إقبال المواطنين على عدد من الحدائق والمتنزهات العامة، وفي مقدمتها حديقة الحرية بالزمالك، التي شهدت توافدًا ملحوظًا للأسر والشباب الراغبين في الاستمتاع بالأجواء المفتوحة والمساحات الخضراء بعيدًا عن الزحام.

وتوفر القاهرة والجيزة عشرات البدائل الاقتصادية التي تبدأ أسعار دخولها من 5 جنيهات فقط، وتتميز بقربها من محطات مترو الأنفاق ووسائل النقل العام، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لقضاء يوم العيد دون تحمل أعباء مالية كبيرة.

حدائق بـ5 جنيهات فقط في عيد الأضحى 2026

تأتي حديقة الأسماك بالزمالك في مقدمة الوجهات الاقتصادية، إذ تعتبر واحدة من أشهر الحدائق التاريخية بالقاهرة، وتتميز بأحواض الأسماك وتصميمها الفريد الذي يجمع بين الطبيعة والطابع التراثي.

وتضم القائمة حديقة سكة الوايلي، ومنتزه الطاهرة بمصر الجديدة، ومنتزه عابدين بوسط القاهرة، وحديقة النافورة بمنطقة روكسي، وهي أماكن تجذب الأسر بفضل أسعارها الرمزية ومساحاتها الخضراء الواسعة.

خيارات متنوعة بـ10 جنيهات

توفر مجموعة أخرى من الحدائق والمزارات فرصًا للتنزه مقابل 10 جنيهات فقط، من بينها: حديقة ابن سندر بالزيتون، وحديقة أغاخان بالمظلات المطلة على النيل، والحديقة اليابانية بحلوان التي تتميز بطابعها المعماري الفريد وتماثيلها المستوحاة من الثقافة اليابانية.

ويضم هذا المستوى السعري حديقة نيل المعادي، ومتحف جاير أندرسون بمنطقة السيدة زينب، إلى جانب حديقة دار العلوم، وهي أماكن تجمع بين الترفيه والطابع الثقافي والتاريخي.

أماكن بـ15 و20 جنيهًا في عيد الأضحى 2026

أما الباحثون عن مزيد من الخيارات الترفيهية، فيمكنهم زيارة حديقة الكابريتاج بحلوان مقابل 15 جنيهًا فقط، بينما تتنوع الوجهات التي تبلغ قيمة تذاكرها 20 جنيهًا بين الحدائق والمتاحف والمزارات التراثية.

وتشمل هذه القائمة الحديقة الدولية بمدينة نصر، وحديقة الحرية وحديقة العبور بالزمالك، وحديقة الطفل بمدينة نصر، واستراحة الملك فاروق بحلوان، ومعرض الزهور بالمتحف الزراعي في الدقي، فضلًا عن متحف الطفل بالقناطر الخيرية.

ويعتبر شارع المعز واحدًا من أبرز الوجهات التراثية التي يمكن زيارتها بهذه التكلفة، إذ يتيح للزوار فرصة التجول وسط مجموعة من أعرق الآثار الإسلامية والتاريخية في قلب القاهرة الفاطمية.

طريقة الوصول إلى حدائق القاهرة والجيزة في عيد الأضحى 2026

تتميز معظم هذه الأماكن بسهولة الوصول إليها من خلال شبكة مترو الأنفاق، إذ تقع بالقرب من محطات رئيسية مثل: الأوبرا وصفاء حجازي ومحمد نجيب وسراي القبة وحلوان والدقي وأرض المعارض، ما يقلل من تكلفة الانتقالات ويشجع الأسر على زيارتها خلال إجازة العيد.

ومع استمرار إجازة عيد الأضحى، يتوقع أن تشهد الحدائق والمتنزهات مزيدًا من الإقبال خلال الفترات المسائية، مع اعتدال درجات الحرارة وحرص المواطنين على استغلال العطلة في التنزه والترفيه بأقل تكلفة ممكنة.

