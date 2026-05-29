الدوري المصري

زد

1 1
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

غزل المحلة

3 2
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المقاولون العرب

3 1
17:00

مودرن سبورت

قبل المباراة النهائية.. جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2025-2026

كتب : محمد عبد السلام

08:53 م 29/05/2026

مبابي

وصلت بطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 2025-2026 إلى محطتها الأخيرة، حيث تحسم هوية بطل النسخة الحالية، إلى جانب تحديد الفائز بجائزة هداف البطولة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال

ويلتقي أرسنال مع نظيره باريس سان جيرمان مساء السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست.

وقبل انطلاق المباراة النهائية، يتصدر كيليان مبابي نجم ريال مدريد جدول ترتيب هدافي البطولة برصيد 15 هدفا.

وبات النجم الفرنسي هو أقرب لاعب بالتتويج بجائزة الهداف، خاصة أن أقرب منافسيه من لاعبي الفريقين المتأهلين إلى النهائي هو كفارتسخليا جناح باريس سان جيرمان، الذي سجل 10 أهداف.

وجاء جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا كالتالي:

كيليان مبابي (ريال مدريد) – 15 هدفًا

هاري كين (بايرن ميونيخ) – 14 هدفًا

خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان) – 10 أهداف

أنتوني جوردون (نيوكاسل) – 10 أهداف

جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد) – 10 أهداف

